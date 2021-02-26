Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден: Крим – це Україна, ми будемо разом протистояти агресії Росії

П'ятниця, 26 лютого 2021, 15:06
Байден: Крим – це Україна, ми будемо разом протистояти агресії Росії

Президент США Джо Байден заявив, що його країна ніколи не визнає анексію українського півострова Крим Росією і США разом з Україною протистоятимуть агресивним діям РФ.

Джерело: заява Байдена, сайт Білого дому

Дослівно: "Сім років тому Росія порушила міжнародне право, норми, за якими сучасні країни взаємодіють один з одним, а також суверенітет і територіальну цілісність сусідньої України, коли вона вторглася до Криму.

Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну і її союзників, і партнерів, як і з самого початку цього конфлікту. У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим - це Україна.

Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають анексію півострова Росією, і ми будемо разом з Україною протистояти агресивним діям Росії".

Деталі: Крім того, в заяві Байдена відзначається, що США продовжать працювати, щоб притягнути Росію до відповідальності за її зловживання і агресію в Україні.

Також він згадав Революцію Гідності, заявивши, що в США продовжать шанувати "мужність і надію революції, в якій український народ зіткнувся з вогнем снайперів і силовиків на Майдані і зажадав нового початку для своєї країни".

В кінці він зазначив, що США "як і раніше вірять у обіцянки України", і підтримують всіх, хто прагне до мирного, демократичного і процвітаючого майбутнього своєї країни.

Знати більше: Як окупували Крим: новини, які ми (майже) не помітили в лютому 2014-го

Нагадаємо:

  • 23 серпня Україна має намір провести перший саміт Кримської платформи щодо деокупації Криму.
  • В грудні 2020 року Україна представила концепцію Кримської платформи Європейському Союзу під час обговорення наслідків незаконної анексії Криму.
  • Росія незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - в 2014 році. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій, заявляючи про "відновлення історичної справедливості". РФ також використовує всілякі приводи для переслідування тих, хто засуджує її політику, навіть якщо це громадяни інших країн, включно з Україною, проти якої вона вже 7 років здійснює гібридну військову агресію.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: БайденУкраїнаКримРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Байден
Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ
Байден наполягає, щоби наступним генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляєн – ЗМІ
Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО
Останні новини
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
Усі новини...
Реклама: