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Байден: Крим – це Україна, ми будемо разом протистояти агресії Росії

П'ятниця, 26 лютого 2021, 16:06

Президент США Джо Байден заявив, що його країна ніколи не визнає анексію українського півострова Крим Росією і США разом з Україною протистоятимуть агресивним діям РФ.

Джерело: заява Байдена, сайт Білого дому

Дослівно: "Сім років тому Росія порушила міжнародне право, норми, за якими сучасні країни взаємодіють один з одним, а також суверенітет і територіальну цілісність сусідньої України, коли вона вторглася до Криму.

Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну і її союзників, і партнерів, як і з самого початку цього конфлікту. У цю похмуру річницю ми підтверджуємо просту істину: Крим - це Україна.

Сполучені Штати не визнають і ніколи не визнають анексію півострова Росією, і ми будемо разом з Україною протистояти агресивним діям Росії".

Деталі: Крім того, в заяві Байдена відзначається, що США продовжать працювати, щоб притягнути Росію до відповідальності за її зловживання і агресію в Україні.

Також він згадав Революцію Гідності, заявивши, що в США продовжать шанувати "мужність і надію революції, в якій український народ зіткнувся з вогнем снайперів і силовиків на Майдані і зажадав нового початку для своєї країни".

В кінці він зазначив, що США "як і раніше вірять у обіцянки України", і підтримують всіх, хто прагне до мирного, демократичного і процвітаючого майбутнього своєї країни.

Знати більше: Як окупували Крим: новини, які ми (майже) не помітили в лютому 2014-го

Нагадаємо:

  • 23 серпня Україна має намір провести перший саміт Кримської платформи щодо деокупації Криму.
  • В грудні 2020 року Україна представила концепцію Кримської платформи Європейському Союзу під час обговорення наслідків незаконної анексії Криму.
  • Росія незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - в 2014 році. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій, заявляючи про "відновлення історичної справедливості". РФ також використовує всілякі приводи для переслідування тих, хто засуджує її політику, навіть якщо це громадяни інших країн, включно з Україною, проти якої вона вже 7 років здійснює гібридну військову агресію.

Українська правда
Теми: БайденУкраїнаКримРосія


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