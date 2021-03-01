Порошенко у день купівлі "Прямого" витратив понад пів мільйона

Нардеп від "Європейської солідарності", 5-й президент Петро Порошенко у день купівлі телеканалу "Прямий" витратив понад пів мільйона гривень.

Джерело: повідомлення про зміни у майновому стані на сайті Єдиного держреєстру декларацій

Деталі: Зазначається, що Порошенко 18 лютого здійснив два видатки (на суму 252 тисячі 838 гривень і 256 тисяч 596 гривень). Видатки здійснені в Україні і вказується, що кошти пішли на "набуття освіти".

Крім того, 22 лютого Порошенко витратив 1 мільйон 13 тисяч 304 гривні на подарунок у грошовій формі (рухоме майно).

Що було раніше: П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що 18 лютого 2021 року купив телеканал "Прямий", який офіційно належав колишньому нардепові і главі КМДА Володимиру Макеєнку.

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