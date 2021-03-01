Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Порошенко у день купівлі "Прямого" витратив понад пів мільйона

Понеділок, 1 березня 2021, 16:35
Фото з Facebook Порошенка

Нардеп від "Європейської солідарності", 5-й президент Петро Порошенко у день купівлі телеканалу "Прямий" витратив понад пів мільйона гривень.

Джерело: повідомлення про зміни у майновому стані на сайті Єдиного держреєстру декларацій

Деталі: Зазначається, що Порошенко 18 лютого здійснив два видатки (на суму 252 тисячі 838 гривень і 256 тисяч 596 гривень). Видатки здійснені в Україні і вказується, що кошти пішли на "набуття освіти".

Крім того, 22 лютого Порошенко витратив 1 мільйон 13 тисяч 304 гривні на подарунок у грошовій формі (рухоме майно).

Що було раніше: П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що 18 лютого 2021 року купив телеканал "Прямий", який офіційно належав колишньому нардепові і главі КМДА Володимиру Макеєнку.

Читайте також: На порозі медійного переділу. Чому Княжицький продає, а друг президента купує канал

Нагадаємо:

  • У Порошенка протягом останніх років неодноразово запитували, чи він є фактичним власником телеканалу – він завжди відповідав, що ні.
  • Хоча у червні 2019 року він прийшов на закриту зустріч з журналістами "Прямого"

Українська правда
Теми: Порошенкодекларації


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Клімкін розказав про обіцянки Байдена, коли Росія прийшла забрати Крим

Експрезиденту Франції присудили рік в'язниці за корупцію та зловживання впливом

ВІДЕОУ відкликаних посадовців МЗС знайшли 16 кілограмів золота і 140 тисяч доларів

Дубінський потрапив в аварію на Львівщині - відкрито справу

відеоВ Україні перевірять усіх власників зброї, дозвільну службу в поліції розформовано

інфографіка, оновленоЩе одна область "почервоніє" через коронавірус

Усі новини...
Порошенко
Леонід Канфер – про Зеленського, Порошенка, дружбу з Кадировим, паству ОПЗЖ і російські понти
Кримська платформа: Порошенко підтримує дії Зеленського, але є "проблема"
Зеленський як (невивчений) урок української демократії
Останні новини
18:21
фотоВ столичному метро завершили встановлення дефібриляторів: вони є на 19 станціях
18:00
В Австрії швидкі тести на коронавірус надаватимуть в аптеках безкоштовно
17:54
інфографікаДві третини росіян не готові робити щеплення "Спутником" - опитування
17:53
Гривня зміцніла на закритті міжбанку
17:41
У Білорусі штрафи за участь у несанкціонованих протестах підняли до 900 євро
17:40
Гуманітарна колона, яку 3 дні не пропускали бойовики, проїхала через КПВВ "Щастя"
17:35
У лютому бюджет знову дещо перевиконали завдяки податкам
17:32
 "Слуга народу" відреагувала на зупинку держфінансування
17:18
Суд скасував заборону ексвласнику "Дельта Банку" на виїзд з України
16:58
Аксьонов заявив, що подружжя Зеленських досі сплачує комунальні платежі в Криму
Усі новини...