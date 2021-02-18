Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко офіційно "переписав" на себе "Прямий". Каже, щоб Зеленський не закрив

Четвер, 18 лютого 2021, 19:15
Порошенко офіційно переписав на себе Прямий. Каже, щоб Зеленський не закрив

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що 18 лютого 2021 року купив телеканал "Прямий", який офіційно належав колишньому главі КМДА Володимиру Макеєнку.

Джерело: Порошенко в ефірі "Прямого"

Пряма мова Порошенка: "Я мав вечерю з послом однієї з країн G7 і в мене "зірвався" телефон: з усіх джерел – 19 лютого проти Макеєнка запровадять санкції і телеканал "Прямий" буде закритий. Я отримав 18 повідомлень.

Вранці мені подзвонив Макеєнко. Сказав, що нам треба докладати спільних зусиль щодо захисту телеканалу ("Прямий" - ред.). Сказав, що єдина його вина в тому, що він декілька років докладав зусиль для того, щоб підтримувати, забезпечувати, фінансувати та захищати канал. Але зараз він потребує допомоги. Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли б піти на благодійність, на інші проєкти, в тому числі – це мільйони й мільйони, для того, щоб покрити борги каналу.

Дві години тому в реєстрі державному кінцевий бенефіціарний власник телеканалу "Прямий" змінився. Уже дві години ним є "Прайм Ессетс Кепитал", структура, яка на 100% належить Петру Порошенку".

Володимире Олександровичу, завтра на РНБО ви можете запроваджувати санкції проти террориста Порошенка. Але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити "5 канал". Підкажу – закінчив він погано.

Я робитиму усе, що від мене залежить, щоб захистити свободу слова. Разом із тим я гарантую, що високі журналістські стандарти "Прямого", свобода висловлювання, свобода слова точно будуть збережені шляхом мого невтручання.

Це було дуже непросте рішення для Макеєнка, але ми не могли в інший спосіб зупинити зухвалість і недержавність тих, хто намагається боротись зі свободою слова".

Нагадаємо: У Порошенка протягом останніх років неодноразово запитували, чи він є фактичним власником телеканалу - він завжди відповідав, що ні.

Хоча у червні 2019 року він прийшов на закриту зустріч з журналістами "Прямого"

Читайте також: На порозі медійного переділу. Чому Княжицький продає, а друг президента купує канал

Роман Петренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенкотелебачення
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
Усі новини...
Реклама: