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Порошенко офіційно "переписав" на себе "Прямий". Каже, щоб Зеленський не закрив

Четвер, 18 лютого 2021, 20:15

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що 18 лютого 2021 року купив телеканал "Прямий", який офіційно належав колишньому главі КМДА Володимиру Макеєнку.

Джерело: Порошенко в ефірі "Прямого"

Пряма мова Порошенка: "Я маю можливість вам повідомити. Вранці мені подзвонив Макеєнко. Сказав, що нам треба докладати спільних зусиль щодо захисту телеканалу ("Прямий" - ред.). Сказав, що єдина його вина в тому, що він декілька років докладав зусиль для того, щоб підтримувати, забезпечувати, фінансувати та захищати канал. Але зараз він потребує допомоги. Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли б піти на благодійність, на інші проєкти, в тому числі – це мільйони й мільйони, для того, щоб покрити борги каналу.

Дві години тому в реєстрі державному кінцевий бенефіціарний власник телеканалу "Прямий" змінився. Уже дві години ним є "Прайм Ессетс Кепитал", структура, яка на 100% належить Петру Порошенку".

Володимире Олександровичу, завтра на РНБО ви можете запроваджувати санкції проти террориста Порошенка. Але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити "5 канал". Підкажу – закінчив він погано.

Я робитиму усе, що від мене залежить, щоб захистити свободу слова. Разом із тим я гарантую, що високі журналістські стандарти "Прямого", свобода висловлювання, свобода слова точно будуть збережені шляхом мого невтручання.

Це було дуже непросте рішення для Макеєнка, але ми не могли в інший спосіб зупинити зухвалість і недержавність тих, хто намагається боротись зі свободою слова".

Нагадаємо: У Порошенка протягом останніх років неодноразово запитували, чи він є фактичним власником телеканалу - він завжди відповідав, що ні.

Хоча у червні 2019 року він прийшов на закриту зустріч з журналістами "Прямого"

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Роман Петренко, УП
Теми: Порошенкотелебачення


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