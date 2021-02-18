Порошенко офіційно "переписав" на себе "Прямий". Каже, щоб Зеленський не закрив
П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко заявив, що 18 лютого 2021 року купив телеканал "Прямий", який офіційно належав колишньому главі КМДА Володимиру Макеєнку.
Джерело: Порошенко в ефірі "Прямого"
Пряма мова Порошенка: "Я маю можливість вам повідомити. Вранці мені подзвонив Макеєнко. Сказав, що нам треба докладати спільних зусиль щодо захисту телеканалу ("Прямий" - ред.). Сказав, що єдина його вина в тому, що він декілька років докладав зусиль для того, щоб підтримувати, забезпечувати, фінансувати та захищати канал. Але зараз він потребує допомоги. Дві години тому ми підписали угоду, я заплатив гроші, великі гроші, які могли б піти на благодійність, на інші проєкти, в тому числі – це мільйони й мільйони, для того, щоб покрити борги каналу.
Дві години тому в реєстрі державному кінцевий бенефіціарний власник телеканалу "Прямий" змінився. Уже дві години ним є "Прайм Ессетс Кепитал", структура, яка на 100% належить Петру Порошенку".
Володимире Олександровичу, завтра на РНБО ви можете запроваджувати санкції проти террориста Порошенка. Але я дуже раджу вам уважно подивитися, чим закінчив Янукович, який так намагався закрити "5 канал". Підкажу – закінчив він погано.
Я робитиму усе, що від мене залежить, щоб захистити свободу слова. Разом із тим я гарантую, що високі журналістські стандарти "Прямого", свобода висловлювання, свобода слова точно будуть збережені шляхом мого невтручання.
Це було дуже непросте рішення для Макеєнка, але ми не могли в інший спосіб зупинити зухвалість і недержавність тих, хто намагається боротись зі свободою слова".
2 години тому у держреєстрі кінцевим бенефіціарним власником @prm_ua стала «Prime Assets Capital» – структура, яка на 100% належить Порошенку Петру Олексійовичу.— Петро Порошенко (@poroshenko) February 18, 2021
Володимире Олександровичу,@ZelenskyyUa завтра на РНБО ви можете запровадити санкції проти «терориста» Порошенка pic.twitter.com/V0uXnRCKse
Нагадаємо: У Порошенка протягом останніх років неодноразово запитували, чи він є фактичним власником телеканалу - він завжди відповідав, що ні.
Хоча у червні 2019 року він прийшов на закриту зустріч з журналістами "Прямого"
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