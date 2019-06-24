Порошенко прийшов на закриту зустріч з журналістами "Прямого"

Власник "Прямого каналу" Володимир Макеєнко представив колективу телеведучу Світлану Орловську в якості нової очільниці телеканалу, на зустрічі був екс-президент Петро Порошенко.

Про це повідомляє "Детектор медіа" з посиланням на джерела на каналі.

За словами джерела, Орловська замінить генеральну директорку Євгенію Захарову.

Зазначається, що інше джерело повідомило "Детектору медіа", що Орловську представили як тимчасову очільницю каналу. Про інші кадрові зміни нічого не повідомляли. Захарової на зборах не було.

Повідомляється, що на зборах не йшлося про можливий продаж каналу чи скорочення фінансування.

"Володимир Макеєнко сказав, що канал не продається, а якщо він його комусь і продасть, то тільки Петрові Порошенку", – передало джерело.

У виданні додали, що на зустрічі з колективом "Прямого" також були присутні п'ятий президент Петро Порошенко та народна депутатка Вікторія Сюмар.

фото джерел ДМ

За даними джерел УП, Порошенко звернувся до колективу, де подякував за "підтримку і об'єктивність".

Орловська стала ведучою Прямого каналу із запуском каналу в серпні 2017 року. Офіційним власником телеканалу "Прямий" є екс-регіонал Володимир Макеєнко.

Джерела УП одразу пов'язували його з найближчим оточенням екс-президента Порошенка, а Макеєнка називали фіктивним власником. На той момент додатковий інформаційний канал був потрібний Порошенку для медіа-підтримки на президентських виборах. Сам Макеєнко в розмові з журналістами УП категорично заперечував роль Порошенка та Адміністрації президента у запуску нового інформаційного каналу.

Нагадаємо: