В МЗС відреагували на висловлювання посла Ізраїлю щодо стадіону Шухевича

В МЗС України наголошують, що дипломати повинні працювати над зміцненням дружби та взаємної поваги між українським та ізраїльським народами, а не навпаки.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter

Деталі: Так представник українського зовнішньополітичного відомства відреагував на слова посла Ізраїлю в Україні Джоеля Ліона, який засудив рішення Тернопільської міської ради присвоїти місцевому стадіону ім'я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Пряма мова Ніколенка: "Збереження національної пам'яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки".

Передісторія:

На сесії Тернопільської міської ради 5 березня ухвалили рішення про присвоєння назви міському стадіону "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

Це рішення засудив посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон.

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