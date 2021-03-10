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В МИД отреагировали на высказывания посла Израиля о стадионе Шухевича

Среда, 10 марта 2021, 11:27

В МИД Украины отмечают, что дипломаты должны работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко в Twitter

Детали: Так представитель украинского внешнеполитического ведомства отреагировал на слова посла Израиля в Украине Джоэля Лиона, который осудил решение Тернопольского городского совета присвоить местному стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Прямая речь Николенко: "Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. В то же время дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот".

Предыстория:

  • На сессии Тернопольского городского совета 5 марта приняли решение о присвоении названия городскому стадиону "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".
  • Это решение осудил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

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Украинская правда
Темы: ТернопольнационалистыУПАисторияМИД


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