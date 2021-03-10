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4 кораблі НАТО зайшли в Одеський порт

Середа, 10 березня 2021, 14:02
4 кораблі НАТО зайшли в Одеський порт

Біля причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися 4 кораблі 2-ї постійної протимінної групи НАТО.

Джерело: Пресслужба Міноборони

Дослівно: "В акваторію Одеського морського порту сьогодні зайшли чотири кораблі Другої постійної протимінної групи НАТО SNMCMG2. Усі вони пришвартувалися біля одного з причалів Одеського морвокзалу".

Деталі: У кораблів НАТО заплановані спільні з ВМС ЗС України тренування в акваторії Чорного моря.

2-а постійна протимінна група НАТО – одна з морських груп швидкого реагування НАТО, яка складається з командного судна і не більше 7-8 мінних тральщиків. Мета групи — пошук, виявлення та знищення морських мін, а також супровід кораблів і суден через мінні загородження.

 
 

Передісторія:

  • Друга постійна протимінна група НАТО (SNMCMG2) 25 лютого увійшла в Чорне море, щоб, серед іншого, провести навчання з ВМС України.

Українська правда

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Теми: ОдесакорабліНАТО
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