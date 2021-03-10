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4 корабля НАТО вошли в Одесский порт

Среда, 10 марта 2021, 15:02

У причала Одесского морского вокзала пришвартовались 4 корабля 2-й постоянной противоминной группы НАТО.

Источник: Пресс-служба Минобороны

Дословно: "В акваторию Одесского морского порта сегодня зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2. Все они пришвартовались у одного из причалов Одесского морвокзала".

Детали: У кораблей НАТО запланированы совместные с ВМС ВС Украины тренировки в акватории Черного моря.

Вторая постоянная противоминная группа НАТО - одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, состоящая из командного судна и не более 7-8 минных тральщиков. Цель группы - поиск, обнаружение и уничтожение морских мин, а также сопровождение кораблей и судов через минные заграждения.

 
 

Предыстория:

  • Вторая постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG2) 25 февраля вошла в Черное море, чтобы, среди прочего, провести учения с ВМС Украины.

Украинская правда
Темы: ОдессакораблиНАТО


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