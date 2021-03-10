Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Укрзалізниця призупинила рух потягів у "червоних" зонах

Середа, 10 березня 2021, 15:17
Укрзалізниця призупинила рух потягів у червоних зонах
Фото з Facebook УЗ

Укрзалізниця призупинила курсування приміських та регіональних поїздів у 4 областях, які потрапили до "червоної" зони через COVІD-19.

Джерело: сайт Укрзалізниці

Деталі: Мова йде про Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську та Закарпатську області.

Повідомляється, що в Івано-Франківській та Чернівецькій областях тимчасово призупинено рух приміських поїздів:

  • № 6418/6417 Ходорів – Івано-Франківськ – Ходорів;
  • № 6425/6426 Стрий – Івано-Франківськ – Стрий;
  • № 6431/6434 Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ,
  • № 6437/6438 Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ;
  • № 6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ;
  • № 6403/6404 Івано-Франківськ – Рахів – Івано-Франківськ;
  • № 6452/6451 Коломия – Заліщики – Коломия;
  • № 6442/6441 Коломия – Ворохта – Коломия;
  • № 6472/6471 Коломия – Вадул-Сірет – Коломия.

Також тимчасово призупинено рух регіонального поїзда № 702/701 Львів – Чернівці – Львів.

У Житомирській області призупинено курсування регіональних поїздів:

  • № 887/888-№890/889 Коростень – Вінниця – Коростень;
  • № 877/878 Коростень – Житомир.

Також заборонено посадку/висадку пасажирів до/від станцій у межах Житомирської області на регіональні поїзди:

  • № 867 Київ – Жмеринка по станціях: Попільня, Брівки, Чорнорудка;
  • № 868 Жмеринка – Київ по станціях: Білосілля, Чорнорудка, Брівки, Попільня;
  • № 885 Київ – Рівне по станціях: Чернявка, Попільня, Харліївка, Брівки, Чорнорудка, Білосілля, Іванківці, Бердичів, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднів-Волинський, Разіне, Гордіївна, Печанівка, Колодяжний, Миропіль;
  • № 870 Шепетівка – Київ по станціях: Миропіль, Колодяжний,  Печанівка, Гордіївна, Разіне, Довбище, Чуднів-Волинський, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичів, Іванківці, Чорнорудка, Брівки, Попільня.

У Закарпатській області тимчасово призупинено курсування поїзда № 821/822 Львів – Ужгород – Львів.

Приміські поїзди по Закарпатській області курсують згідно з розкладом.

В Укрзалізниці також нагадали, що призначили 10 спецрейсів з/до Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей для безпечного вивезення пасажирів, яким необхідно виїхати з карантинної зони.

Що було раніше: "Укрзалізниця" заявила, що готова збільшувати кількість спеціальних рейсів у карантинні "червоні" зони України, щоб пасажири змогли безпечно повернутися додому.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Укрзалізницякоронавірускарантинзалізницятранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

Усі новини...
Укрзалізниця
УЗ у червні на третину наростила перевезення і на чверть – навантаження вантажів
В Укрзалізниці розповіли про тест жіночих купе: кілька квитків продали чоловікам
УЗ запускає оновлений електропоїзд на маршруті Ужгород – Львів
Останні новини
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому знік секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
17:50
Ігнат про реактивні двигуни на "Шахедах": У цьому мало сенсу
17:41
відеоПідривник у реанімації, 5 людей ще оперують – на Закарпатті повідомили про поранених гранатами
17:40
Рівень забезпечення прав ЛГБТ: Україна опинилася наприкінці європейського рейтингу
Усі новини...
Реклама: