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Укрзалізниця призупинила рух потягів у "червоних" зонах

Середа, 10 березня 2021, 16:17
Фото з Facebook УЗ

Укрзалізниця призупинила курсування приміських та регіональних поїздів у 4 областях, які потрапили до "червоної" зони через COVІD-19.

Джерело: сайт Укрзалізниці

Деталі: Мова йде про Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську та Закарпатську області.

Повідомляється, що в Івано-Франківській та Чернівецькій областях тимчасово призупинено рух приміських поїздів:

  • № 6418/6417 Ходорів – Івано-Франківськ – Ходорів;
  • № 6425/6426 Стрий – Івано-Франківськ – Стрий;
  • № 6431/6434 Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ,
  • № 6437/6438 Івано-Франківськ – Коломия – Івано-Франківськ;
  • № 6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ;
  • № 6403/6404 Івано-Франківськ – Рахів – Івано-Франківськ;
  • № 6452/6451 Коломия – Заліщики – Коломия;
  • № 6442/6441 Коломия – Ворохта – Коломия;
  • № 6472/6471 Коломия – Вадул-Сірет – Коломия.

Також тимчасово призупинено рух регіонального поїзда № 702/701 Львів – Чернівці – Львів.

У Житомирській області призупинено курсування регіональних поїздів:

  • № 887/888-№890/889 Коростень – Вінниця – Коростень;
  • № 877/878 Коростень – Житомир.

Також заборонено посадку/висадку пасажирів до/від станцій у межах Житомирської області на регіональні поїзди:

  • № 867 Київ – Жмеринка по станціях: Попільня, Брівки, Чорнорудка;
  • № 868 Жмеринка – Київ по станціях: Білосілля, Чорнорудка, Брівки, Попільня;
  • № 885 Київ – Рівне по станціях: Чернявка, Попільня, Харліївка, Брівки, Чорнорудка, Білосілля, Іванківці, Бердичів, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднів-Волинський, Разіне, Гордіївна, Печанівка, Колодяжний, Миропіль;
  • № 870 Шепетівка – Київ по станціях: Миропіль, Колодяжний,  Печанівка, Гордіївна, Разіне, Довбище, Чуднів-Волинський, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичів, Іванківці, Чорнорудка, Брівки, Попільня.

У Закарпатській області тимчасово призупинено курсування поїзда № 821/822 Львів – Ужгород – Львів.

Приміські поїзди по Закарпатській області курсують згідно з розкладом.

В Укрзалізниці також нагадали, що призначили 10 спецрейсів з/до Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей для безпечного вивезення пасажирів, яким необхідно виїхати з карантинної зони.

Що було раніше: "Укрзалізниця" заявила, що готова збільшувати кількість спеціальних рейсів у карантинні "червоні" зони України, щоб пасажири змогли безпечно повернутися додому.

Українська правда
Теми: Укрзалізницякоронавірускарантинзалізницятранспорт


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