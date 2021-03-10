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Укрзализныця приостановила движение поездов в "красных" зонах

Среда, 10 марта 2021, 16:17
Фото с Facebook УЗ

Укрзализныця приостановила курсирование пригородных и региональных поездов в 4 областях, которые попали в "красную" зону из-за COVІD-19.

Источник: сайт Укрзализныци

Детали: Речь идет об Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.

Сообщается, что в Ивано-Франковской и Черновицкой областях временно приостановлено движение пригородных поездов:

  • № 6418/6417 Ходоров – Ивано-Франковск – Ходоров;
  • № 6425/6426 Стрый – Ивано-Франковск – Стрый;
  • № 6431/6434 Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск,
  • № 6437/6438 Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск;
  • № 6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск;
  • № 6403/6404 Ивано-Франковск – Рахов – Ивано-Франковск;
  • № 6452/6451 Коломыя – Залещики – Коломыя;
  • № 6442/6441 Коломыя – Ворохта – Коломыя;
  • № 6472/6471 Коломыя – Вадул-Сирет – Коломыя.

Также временно приостановлено движение регионального поезда № 702/701 Львов – Черновцы – Львов.

В Житомирской области приостановлено курсирование региональных поездов:

  • № 887/888-№890 / 889 Коростень – Винница – Коростень;
  • № 877/878 Коростень – Житомир.

Также запрещено посадку/высадку пассажиров на станциях в пределах Житомирской области на региональные поезда:

  • № 867 Киев – Жмеринка по станциям: Попельня, Бровки, Чернорудка;
  • № 868 Жмеринка – Киев по станциям: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попельня;
  • № 885 Киев – Ровно по станциям: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;
  • № 870 Шепетовка – Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.

В Закарпатской области временно приостановлено курсирование поезда № 821/822 Львов – Ужгород – Львов.

Пригородные поезда по Закарпатской области курсируют согласно расписанию.

В Укрзализныце также напомнили, что назначили 10 спецрейсов из/в Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области для безопасного вывоза пассажиров, которым необходимо выехать из карантинной зоны.

Что было раньше: "Укрзализныця" заявила, что готова увеличивать количество специальных рейсов в карантинные "красные" зоны Украины, чтобы пассажиры смогли безопасно вернуться домой.

Украинская правда
Темы: Укрзализныцякоронавирускарантинжелезная дорогатранспорт


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