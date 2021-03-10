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У посольстві США назвали два головних виклики, які заважають Україні розвиватися

Середа, 10 березня 2021, 16:39
У посольстві США назвали два головних виклики, які заважають Україні розвиватися

На думку тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін, найбільше розвитку України заважають російська агресія на сході та корупція. 

Як пише "Європейська правда" з посиланням на УНІАН, про це вона сказала під час презентації Київським безпековим форумом документа "12 пунктів стратегічного партнерства між США та Україною".

Дипломат зазначила, що за адміністрації Джо Байдена Україна залишатиметься для США одним з найближчих партнерів і друзів і може розраховувати на підтримку у таких пріоритетних питаннях, як врегулювання конфлікту на сході України та боротьба з корупцією, яка є значною перешкодою для всебічного економічного зростання і євроатлантичної інтеграції України.

На її думку, президент Володимир Зеленський, намагаючись знайти вирішення цих двох пріоритетних питань, зіткнувся з викликами.

"Я думаю, ми усі можемо визнати це: у процесі мирного врегулювання, спроби України пожвавити переговори були в основному заблоковані російською непоступливістю, а щодо боротьби з корупцією - ми стали свідками наполегливої протидії з боку впливових монопольних кіл, які прагнуть підірвати незалежність та ефективність антикорупційної інфраструктури України, намагаючись уникнути відповідальності за свою корупційну поведінку. Ці монопольні кола також проводять широку кампанію дезінформації в Україні, спрямовану на дискредитацію порядку реформ в Україні та її курсу на Захід", - наголосила Квін.

Водночас, зазначила вона, додає надії прогрес із деякими ключовими реформами, як очікуваний запуск ринку землі, ухвалення проєкту про реформу СБУ у першому читанні. 

"Нещодавно президент зобов'язався проводити комплексну судову реформу, що є дуже необхідним кроком для зменшення корупції в Україні", - додала вона.

Крістіна Квін зазначила, що США продовжать допомагати Україні зміцнювати незалежні інституції, "починаючи від Нацбанку й антикорупційних органів і закінчуючи судовою системою", тому що їхня роль є ключовою у боротьбі із впливом зацікавлених осіб.

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Теми: СШАУкраїнаЗеленський
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