В посольстве США назвали два главных вызова, мешающих Украине развиваться

По мнению временного поверенного в делах США в Украине Кристины Квин, больше всего развитию Украины мешают российская агрессия на востоке и коррупция.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом она сказала во время презентации Киевским форумом по вопросам безопасности документа "12 пунктов стратегического партнерства между США и Украиной".

Дипломат напомнила, что при администрации Джо Байдена Украина будет оставаться для США одним из ближайших партнеров и друзей и может рассчитывать на поддержку в таких приоритетных вопросах, как урегулирование конфликта на востоке Украины и борьба с коррупцией, которая является значительным препятствием для всестороннего экономического роста и евроатлантической интеграции Украина.

По ее мнению, президент Владимир Зеленский, пытаясь найти решение этих двух приоритетных вопросов, столкнулся с вызовами.

"Я думаю, мы все можем признать это: в процессе мирного урегулирования попытки Украины оживить переговоры были в основном заблокированы российской неуступчивостью, а в борьбе с коррупцией мы стали свидетелями упорного противодействия со стороны влиятельных монопольных кругов, стремящихся подорвать независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры Украины, пытаясь избежать ответственности за свои коррупционные действия. Эти монопольные круги также проводят широкую кампанию дезинформации в Украине, направленную на дискредитацию реформ в Украине и ее курса на Запад", - подчеркнула Квин.

В то же время, отметила она, обнадеживает прогресс с некоторыми ключевыми реформами, такими как ожидаемый запуск рынка земли, принятие проекта о реформе СБУ в первом чтении.

"Недавно президент обязался проводить комплексную судебную реформу, что является необходимым шагом для уменьшения коррупции в Украине", - добавила она.

Кристина Квин отметила, что США продолжат помогать Украине укреплять независимые институты, "начиная от Нацбанка и антикоррупционных органов и заканчивая судебной системой", потому что их роль является ключевой в борьбе с влиянием заинтересованных лиц.

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