Зеленський зібрав нараду щодо законопроєктів з його програми

Президент Володимир Зеленський провів нараду з керівництвом Верховної Ради, нардепами та представниками уряду щодо законопроєктів з його програми, серед яких – про електронний паспорт, реформування СБУ та накопичувальну пенсійну систему.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: На нараді обговорили необхідність напрацювання пакету законопроєктів щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи та запуску Міністерства аграрної політики.

Зазначалося, що на пленарному тижні депутати розглянуть законопроєкти щодо захисту боржників від колекторів, щодо реформування СБУ та євроінтеграційні ініціативи, а також останній законопроєкти, який узаконить електронний паспорт у додатку "Дія".

Пряма мова Зеленського: "У нас буде найповніший перелік життєвих ситуацій, коли українці зможуть застосувати цифровий паспорт без паперового чи пластикового аналога. Ми прагнемо до того, щоб відбулася повна діджиталізація документів і послуг, ми маємо зробити державу у смартфоні".

Довідково: Україна – одна з перших у світі країн, що реалізувала цифровий паспорт у смартфоні.

Нагадаємо: 10 березня уряд схвалив запуск порталу "Дія. Цифрова освіта", де користувачі отримають доступ до навчальних курсів з цифрової грамотності - запуск відбудеться протягом половини року.