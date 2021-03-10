Зеленский собрал совещание по законопроектам с его программы

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководством Верховной Рады, нардепами и представителями правительства по законопроектам с его программы, среди которых - об электронном паспорте, реформировании СБУ и накопительной пенсионной системе.

Источник: Офис президента

Дословно: На совещании обсудили необходимость выработки пакета законопроектов по внедрению накопительной пенсионной системы и запуска Министерства аграрной политики.

Отмечалось, что на пленарной неделе депутаты рассмотрят законопроекты по защите должников от коллекторов, по реформированию СБУ и евроинтеграционные инициативы, а также последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Действие".

Прямая речь Зеленского: "У нас будет самый полный перечень жизненных ситуаций, когда украинцы смогут применить цифровой паспорт без бумажного или пластикового аналога. Мы стремимся к тому, чтобы произошла полная диджитализация документов и услуг, мы должны сделать государство в смартфоне".

Справка: Украина - одна из первых в мире стран реализовала цифровой паспорт в смартфоне.

Напомним: 10 марта правительство одобрило запуск портала "Дия. Цифровое образование", где пользователи получат доступ к учебным курсам по цифровой грамотности - запуск состоится в течение половины года.