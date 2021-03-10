Глава НБУ заразився коронавірусом
Середа, 10 березня 2021, 19:28
Очільник Національного банку Кирило Шевченко повідомив, що захворів на COVID і пішов на самоізоляцію.
Джерело: Шевченко у Facebook
Пряма мова Шевченка: "Хочу повідомити, що я захворів на COVID, у зв’язку з чим, звісно, знаходжусь на самоізоляції зараз.
Сподіваюсь на швидке одужання та повернення в offline життя".
Деталі: Він розповів, що почувається "нормально" та "зберігає оптимізм".
Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі
Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно
Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Українська правда