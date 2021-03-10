Глава НБУ заразився коронавірусом

Очільник Національного банку Кирило Шевченко повідомив, що захворів на COVID і пішов на самоізоляцію.

Джерело: Шевченко у Facebook

Пряма мова Шевченка: "Хочу повідомити, що я захворів на COVID, у зв’язку з чим, звісно, знаходжусь на самоізоляції зараз.

Сподіваюсь на швидке одужання та повернення в offline життя".

Деталі: Він розповів, що почувається "нормально" та "зберігає оптимізм".

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