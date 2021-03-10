Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава НБУ заразився коронавірусом

Середа, 10 березня 2021, 20:28

Очільник Національного банку Кирило Шевченко повідомив, що захворів на COVID і пішов на самоізоляцію.

Джерело: Шевченко у Facebook

Пряма мова Шевченка: "Хочу повідомити, що я захворів на COVID, у зв’язку з чим, звісно, знаходжусь на самоізоляції зараз.

Сподіваюсь на швидке одужання та повернення в offline життя".

Деталі: Він розповів, що почувається "нормально" та "зберігає оптимізм".

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українська правда
Теми: НБУкоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 10 березня: реакція на стадіон Шухевича, новий план врегулювання на Донбасі

Глава НБУ заразився коронавірусом

Польське місто призупинило відносини з Тернополем через стадіон Шухевича

Зеленський зібрав нараду щодо законопроєктів з його програми

фотоАвіація НАТО провела навчання поблизу Одеси

В Івано-Франківську, де критична ситуація, терміново облаштовують новий госпіталь

Усі новини...
НБУ
У департаменті комунікацій НБУ відкинули звинувачення Рожкової у цензурі
Рожкова розповіла, чи комунікує з головою НБУ
Рожкова: Система прийняття рішень в Нацбанку дрейфує до централізації
Останні новини
22:03
Новини економіки: НБУ звинуватили у цензурі, регулятор звернеться до Ради нацбезпеки через ДТЕК
21:48
фотоПосадовець військової частини знав про міни, на яких підірвалися троє бійців – ДБР
21:31
Міненергетики хоче створити єдину систему споживачів енергії
21:22
Новини 10 березня: реакція на стадіон Шухевича, новий план врегулювання на Донбасі
21:08
НКРЕКП розслідує порушення найбільших гравців ринку електроенергії
20:57
Регулятор ЄС: вакцина не є причиною смерті щепленої жінки в Австрії
20:41
"Черкасиобленерго" розпочало процедуру банкрутства підприємства Фірташа
20:28
Глава НБУ заразився коронавірусом
20:20
Польське місто призупинило відносини з Тернополем через стадіон Шухевича
20:11
Офіційний курс: гривня дещо зміцніла
Усі новини...