Глава НБУ заразился коронавирусом

Глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что заболел COVID и пошел на самоизоляцию.

Источник: Шевченко в Facebook

Прямая речь Шевченко: "Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас.

Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline жизнь".

Детали: Он рассказал, что чувствует себя "нормально" и "сохраняет оптимизм".

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