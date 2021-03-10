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Глава НБУ заразился коронавирусом

Среда, 10 марта 2021, 20:28

Глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что заболел COVID и пошел на самоизоляцию.

Источник: Шевченко в Facebook

Прямая речь Шевченко: "Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас.

Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline жизнь".

Детали: Он рассказал, что чувствует себя "нормально" и "сохраняет оптимизм".

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Темы: НБУкоронавирус


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