Глава НБУ заразился коронавирусом
Среда, 10 марта 2021, 19:28
Глава Национального банка Кирилл Шевченко сообщил, что заболел COVID и пошел на самоизоляцию.
Источник: Шевченко в Facebook
Прямая речь Шевченко: "Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас.
Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение в offline жизнь".
Детали: Он рассказал, что чувствует себя "нормально" и "сохраняет оптимизм".
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