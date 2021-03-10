Регулятор ЄС: вакцина не є причиною смерті щепленої жінки в Австрії

Поки немає жодних підстав припускати, що вакцинація стала причиною смерті і хвороби двох осіб, які отримали щеплення вакциною AstraZeneca в Австрії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА) в середу.

Національне управління охорони здоров'я Австрії призупинило використання партії вакцини після того, як через 10 днів після вакцинації внаслідок важких порушень процесу згортання крові померла жінка, а інша була госпіталізована з тромбоемболією легеневої артерії. Друга пацієнтка зараз одужує.

"На цей час немає ніяких ознак того, що вакцинація викликала ці стани, які не вказані як побічні ефекти цієї вакцини", - йдеться в заяві EMA.

"Хоча на цьому етапі дефект якості вважається малоймовірним, якість партії досліджується", - додається у заяві.

Партія ABV5300 була доставлена в 17 країн ЄС і включає 1 мільйон доз вакцини. Деякі країни ЄС також згодом призупинили введення препарату з цієї партії в якості запобіжного заходу.

Наявна на цей момент інформація вказує на те, що кількість тромбоемболічних подій у вакцинованих людей не вища, ніж у населення в цілому, додали в ЕМА.