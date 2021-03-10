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Регулятор ЕС: вакцина не является причиной смерти привитой женщины в Австрии

Среда, 10 марта 2021, 20:57

Пока нет никаких оснований предполагать, что вакцинация стала причиной смерти и болезни двух человек, которые получили прививки вакциной AstraZeneca в Австрии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) в среду.

Национальное управление здравоохранения Австрии приостановило использование партии вакцины после того, как после вакцинации вследствие тяжелых нарушений процесса свертывания крови скончалась женщина, а другая была госпитализирована с тромбоэмболией легочной артерии. Вторая пациентка сейчас выздоравливает.

"В настоящее время нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты этой вакцины", - говорится в заявлении EMA.

"Хотя на этом этапе дефект качества считается маловероятным, качество партии исследуется", - добавляется в заявлении.

Партия ABV5300 была доставлена ​​в 17 стран ЕС и включает 1 млн доз вакцины. Некоторые страны ЕС также впоследствии приостановили введение препарата из этой партии в качестве меры предосторожности.

Имеющаяся на данный момент информация указывает на то, что количество тромбоэмболических событий у вакцинированных людей не выше, чем у населения в целом, добавили в ЕМА.



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