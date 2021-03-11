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COVID у світі: Україна обійшла Велику Британію за кількістю нових заражень

Четвер, 11 березня 2021, 04:48

За добу 9 березня у світі виявили понад 461 тисячу нових хворих на COVID-19. Найбільше випадків – у Бразилії, США та Франції.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема у Бразилії – 80 955 нових хворих, у США – 60 355, у Франції – 30 303. В Індії та Італії – по понад 22 тисячі випадків.

У Польщі - 17 260 хворих, у Чехії – 15 196, у Росії – 9 079.

За кількістю нових випадків Україна – на 17 місці у світі, між Йорданією та Великою Британією.

За добу померли 9 948 осіб, загалом за час пандемії кількість померлих сягнула 2,6 млн.

Хворіють 21,7 млн людей. Уже одужали -  94,2 млн.

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: За добу 9 березня в Україні виявили 6 377 нових випадків COVID-19. Госпіталізували 1 904 особи, померли 219 осіб, одужали 5 687 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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