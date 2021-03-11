За сутки 9 марта в мире обнаружили более 461 тысячу новых больных COVID-19. Больше всего случаев - в Бразилии, США и Франции.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 80 955 новых больных, в США - 60 355, во Франции - 30 303. В Индии и Италии - по более 22 тысячи случаев.

В Польше - 17 260 больных, в Чехии - 15 196, в России - 9079.

По количеству новых случаев Украина - на 17 месте в мире, между Иорданией и Великобританией.

За сутки умерли 9948 человек, всего за время пандемии количество умерших достигло 2,6 млн.

Болеют 21,7 млн человек. Уже выздоровели - 94,2 млн.

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Напомним: За сутки 9 марта в Украине обнаружили 6 377 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 1 904 человека, умерли 219 человек, выздоровели 5 687 человек.