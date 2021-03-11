Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

COVID-19 в мире: Украина обошла Великобританию по количеству заражений

Четверг, 11 марта 2021, 04:48

За сутки 9 марта в мире обнаружили более 461 тысячу новых больных COVID-19. Больше всего случаев - в Бразилии, США и Франции.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии - 80 955 новых больных, в США - 60 355, во Франции - 30 303. В Индии и Италии - по более 22 тысячи случаев.

В Польше - 17 260 больных, в Чехии - 15 196, в России - 9079.

По количеству новых случаев Украина - на 17 месте в мире, между Иорданией и Великобританией.

За сутки умерли 9948 человек, всего за время пандемии количество умерших достигло 2,6 млн.

Болеют 21,7 млн человек. Уже выздоровели - 94,2 млн.

 

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Напомним: За сутки 9 марта в Украине обнаружили 6 377 новых случаев COVID-19. Госпитализировали 1 904 человека, умерли 219 человек, выздоровели 5 687 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Вследствие вражеского обстрела погиб военный

фотоСъезд судей не смог избрать судью КСУ

фотоЧиновник воинской части знал о минах, на которых подорвались трое бойцов – ГБР

Новости 10 марта: реакция на стадион Шухевича, новый план урегулирования на Донбассе

Глава НБУ заразился коронавирусом

Польский город приостановил отношения с Тернополем из-за стадиона Шухевича

Все новости...
коронавирус
Ни один врач не захотел прививаться от COVID в одной из больниц Черновцов
США закупят еще 100 млн доз вакцины против COVID от Johnson & Johnson
Глава НБУ заразился коронавирусом
Последние новости
05:50
Блинкен: США хотят усилить поддержку Украины
04:48
COVID-19 в мире: Украина обошла Великобританию по количеству заражений
03:33
Чиновника НАНУ разоблачили на взятке
02:11
Вследствие вражеского обстрела погиб военный
01:45
Ни один врач не захотел прививаться от COVID в одной из больниц Черновцов
00:57
Пострадавшие по делу против Чубарова отказались предъявлять претензии — адвокат
00:39
США закупят еще 100 млн доз вакцины против COVID от Johnson & Johnson
00:00
Лига Чемпионов: ПСЖ и "Ливерпуль" прогнозируемо идут в четвертьфинал
23:38
фотоВ Одессе возле ОГА построят сквер с тремя мемориалами памяти
23:21
фотоОфис президента ввел регулярные встречи с послами "Большой двадцатки"
Все новости...