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Білорусь отримала першу партію російських ракет "Атака"

Четвер, 11 березня 2021, 09:28
Білорусь отримала першу партію російських ракет Атака
Ракета "Атака". Фото mil.by

Перша партія російських керованих ракет 9М120 "Атака" надійшла в Збройні Сили Білорусі в рамках військово-технічного співробітництва з РФ.

Джерело: сайт Міноборони Білорусі

Дослівно: "Ракета може застосовуватися як з наземного, так і з повітряного носія. "Атака" оснащена бойовою частиною кумулятивної дії і призначена для ураження танків всіх типів, в тому числі з екранами динамічного захисту".

Деталі: У Міноборони додали, що бронебійність ракети – 800мм.

Технічні характеристики: калібр – 130 мм, довжина – 1830 мм, маса – 49,5 кг, дальність стрільби – до 6000 м, максимальна швидкість польоту – 550 м/с.

Відзначається, що в перспективі ЗС Білорусі планують повністю оновити арсенал даного озброєння.

Українська правда

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Теми: БілорусьРосіязброя
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