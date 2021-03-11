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Білорусь отримала першу партію російських ракет "Атака"

Четвер, 11 березня 2021, 10:28
Ракета "Атака". Фото mil.by

Перша партія російських керованих ракет 9М120 "Атака" надійшла в Збройні Сили Білорусі в рамках військово-технічного співробітництва з РФ.

Джерело: сайт Міноборони Білорусі

Дослівно: "Ракета може застосовуватися як з наземного, так і з повітряного носія. "Атака" оснащена бойовою частиною кумулятивної дії і призначена для ураження танків всіх типів, в тому числі з екранами динамічного захисту".

Деталі: У Міноборони додали, що бронебійність ракети – 800мм.

Технічні характеристики: калібр – 130 мм, довжина – 1830 мм, маса – 49,5 кг, дальність стрільби – до 6000 м, максимальна швидкість польоту – 550 м/с.

Відзначається, що в перспективі ЗС Білорусі планують повністю оновити арсенал даного озброєння.

Українська правда
Теми: БілорусьРосіязброя


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