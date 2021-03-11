Беларусь получила первую партию российских ракет "Атака"

Первая партия российских управляемых ракет 9М120 "Атака" поступила в Вооруженные Силы Беларуси в рамках военно-технического сотрудничества с РФ.

Источник: сайт Минобороны Беларуси

Дословно: "Ракета может применяться как с наземного, так и с воздушного носителя. "Атака" оснащена боевой частью кумулятивного действия и предназначена для поражения танков всех типов, в том числе с экранами динамической защиты".

Детали: В Минобороны добавили, что бронепробиваемость ракеты – 800мм.

Технические характеристики: калибр – 130 мм, длина – 1830 мм, масса – 49,5 кг, дальность стрельбы – до 6000 м, максимальная скорость полета – 550 м/с.

Отмечается, что в перспективе ВС Беларуси планируют полностью обновить арсенал данного вооружения.