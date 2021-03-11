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Влада хоче поділити Україну на 10 функціональних зон

Четвер, 11 березня 2021, 11:28

Україну планують поділити на функціональні зони: на думку влади це дозволить ефективно зосередити ресурси, спрямовані на розвиток регіонів.

Джерело: міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, якого цитує пресслужба відомства

Деталі: За словами міністра, вперше області розділять за схожістю соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів.

Ідея полягає в тому, щоб направляти фінансування не на області, як було раніше – а на території. Адже в одній області можуть бути розташовані міста і села, які вимагають абсолютно різного підходу до стратегії розвитку.

Пряма мова: "Вони розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями.

Наприклад, перша зона з десяти — гірські території українських Карпат. Це відразу кілька областей, які ми повинні розвивати. Далі, макрорегіон Азов-Чорне море. Це узбережжя Чорного і Азовського морів. Там одні й ті ж проблеми.

Далі, наприклад, прикордонні регіональні зони. На сході і на заході вони різні — в першому випадку — в несприятливих умовах, у другому — навпаки. Також є монофункціональні міста, є шахтарські регіони, які вимагають абсолютно іншої логіки".

Деталі: Визначено такі функціональні типи територій в межах державної регіональної політики на період до 2027 року:

Гірські території Українських Карпат

Макрорегіон "Азов-Чорне море"

Прикордонні регіони

Прикордонні території у несприятливих умовах

Тимчасово окуповані території України

Природоохоронні території (Смарагдова мережа)

Міські агломерації

Центри економічного розвитку

Монофункціональні старопромислові міста

Сільські території у несприятливих умовах

Зазначається, що проєкти по функціональних територіях уже розробляються.

Теми: УкраїнаКабінет міністрів


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