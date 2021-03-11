Влада хоче поділити Україну на 10 функціональних зон
Україну планують поділити на функціональні зони: на думку влади це дозволить ефективно зосередити ресурси, спрямовані на розвиток регіонів.
Джерело: міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, якого цитує пресслужба відомства
Деталі: За словами міністра, вперше області розділять за схожістю соціально-економічних характеристик і без прив’язки до встановлених кордонів.
Ідея полягає в тому, щоб направляти фінансування не на області, як було раніше – а на території. Адже в одній області можуть бути розташовані міста і села, які вимагають абсолютно різного підходу до стратегії розвитку.
Пряма мова: "Вони розроблені системно і дають можливість розподіляти гроші не тільки між областями, а й між функціональними територіями.
Наприклад, перша зона з десяти — гірські території українських Карпат. Це відразу кілька областей, які ми повинні розвивати. Далі, макрорегіон Азов-Чорне море. Це узбережжя Чорного і Азовського морів. Там одні й ті ж проблеми.
Далі, наприклад, прикордонні регіональні зони. На сході і на заході вони різні — в першому випадку — в несприятливих умовах, у другому — навпаки. Також є монофункціональні міста, є шахтарські регіони, які вимагають абсолютно іншої логіки".
Деталі: Визначено такі функціональні типи територій в межах державної регіональної політики на період до 2027 року:
Гірські території Українських Карпат
Макрорегіон "Азов-Чорне море"
Прикордонні регіони
Прикордонні території у несприятливих умовах
Тимчасово окуповані території України
Природоохоронні території (Смарагдова мережа)
Міські агломерації
Центри економічного розвитку
Монофункціональні старопромислові міста
Сільські території у несприятливих умовах
Зазначається, що проєкти по функціональних територіях уже розробляються.