Власти хотят поделить Украину на 10 функциональных зон

Украину планируют разделить на функциональные зоны: по мнению властей это позволит эффективно сосредоточить ресурсы, направленные на развитие регионов.

Источник: министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, которого цитирует пресс-служба ведомства

Детали: По словам министра, впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.

Идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше - а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и деревни, которые требуют совершенно разного подхода к стратегии развития.

Прямая речь: "Они разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями.

Например, первая зона из десяти - горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее, макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы.

Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные - в первом случае - в неблагоприятных условиях, во втором - наоборот. Также есть монофункциональные города, шахтерские регионы, которые требуют совершенно другой логики".

Детали: Определены следующие функциональные типы территорий в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

Горные территории Украинских Карпат

Макрорегион "Азов-Черное море"

Приграничные регионы

Пограничные территории в неблагоприятных условиях

Временно оккупированных территориях Украины

Природоохранные территории (Изумрудная сеть)

Городские агломерации

Центры экономического развития

Монофункциональные старопромышленные города

Сельские территории в неблагоприятных условиях

Отмечается, что проекты по функциональным территориях уже разрабатываются.