Литвин претендує на крісло ректора університету Шевченка

На посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка претендують шість кандидатів, серед них - колишній спікер парламенту Володимир Литвин.

Джерело: повідомлення на сайті КНУ

Деталі: Зазначається, що вибори ректора університету відбудуться у строки передбачені наказом Міністерства освіти і науки – 17 березня 2021 року.

У виборах візьмуть участь 4139 виборців, серед яких 598 студентів та 23 курсанти, згідно з квотами представництва осіб, які мають право брати участь у виборах ректора.

Згідно з листом Міносвіти на посаду ректора КНУ імені Тараса Шевченка претендує 6 кандидатів:

Болтівець Сергій Іванович, доктор психологічних наук, професор;

Бугров Володимир Анатолійович, кандидат філософських наук, професор;

Вижва Сергій Андрійович, доктор геологічних наук, професор;

Литвин Володимир Михайлович, доктор історичних наук, професор;

Рожко Олександр Дмитрович, доктор економічних наук, професор;

Чудовська Ірина Анатоліївна, доктор соціологічних наук, доцент.