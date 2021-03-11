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Литвин претендует на кресло ректора университета Шевченко

Четверг, 11 марта 2021, 12:35

На должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко претендуют шесть кандидатов, среди них - бывший спикер парламента Владимир Литвин.

Источник: сообщение на сайте КНУ

Детали: Отмечается, что выборы ректора университета состоятся в сроки, предусмотренные приказом Министерства образования и науки - 17 марта 2021 года.

В выборах примут участие 4139 избирателей, среди которых 598 студентов и 23 курсанта, согласно квотам представительства лиц, имеющих право участвовать в выборах ректора.

Согласно письму Минобразования на должность ректора КНУ имени Тараса Шевченко претендует 6 кандидатов:

Болтивец Сергей Иванович, доктор психологических наук, профессор

Бугров Владимир Анатольевич, кандидат философских наук, профессор

Выжва Сергей Андреевич, доктор геологических наук, профессор

Литвин Владимир доктор исторических наук, профессор

Рожко Александр Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор

Чудовская Ирина Анатольевна, доктор социологических наук, доцент.

Украинская правда
Темы: образование


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