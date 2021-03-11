Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Литвин претендует на кресло ректора университета Шевченко

Четверг, 11 марта 2021, 11:35
Литвин претендует на кресло ректора университета Шевченко

На должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко претендуют шесть кандидатов, среди них - бывший спикер парламента Владимир Литвин.

Источник: сообщение на сайте КНУ

Детали: Отмечается, что выборы ректора университета состоятся в сроки, предусмотренные приказом Министерства образования и науки - 17 марта 2021 года.

В выборах примут участие 4139 избирателей, среди которых 598 студентов и 23 курсанта, согласно квотам представительства лиц, имеющих право участвовать в выборах ректора.

Согласно письму Минобразования на должность ректора КНУ имени Тараса Шевченко претендует 6 кандидатов:

Болтивец Сергей Иванович, доктор психологических наук, профессор

Бугров Владимир Анатольевич, кандидат философских наук, профессор

Выжва Сергей Андреевич, доктор геологических наук, профессор

Литвин Владимир доктор исторических наук, профессор

Рожко Александр Дмитриевич, доктор экономических наук, профессор

Чудовская Ирина Анатольевна, доктор социологических наук, доцент.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: образование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
образование
11 украинских вузов попали в престижный рейтинг
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
В кабинетах абитуриентов опубликовали результаты НМТ-2023
Последние новости
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
13:00
Глава ОВА назвал главную цель российских оккупантов на Харьковщине
12:53
фотоСкульптуры основателей Киева к Рождеству одели в праздничные костюмы ангелов
12:51
ВАКС признал виновным экс-главу банка Курченко в завладении средствами
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
Все новости...
Реклама: