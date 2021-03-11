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Туреччина запроваджує обов'язкові електронні анкети для мандрівників

Четвер, 11 березня 2021, 12:37

Мандрівники, які планують поїздку до Туреччини, з 15 березня перед виїздом повинні будуть заповнювати електронну анкету.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Форма розміщена на сайті МОЗ Туреччини і повинна бути заповнена протягом останніх 72 годин перед поїздкою.

"На основі заповненої інформації для вас буде автоматично створено індивідуальний код HES, завдяки якому ми зможемо зв'язатися з вами, якщо у вас або у людей, з якими ви контактуєте під час подорожі і перебування, є контактні особи, або хворі на Covid-19. З цієї причини точність і актуальність інформації дуже важливі", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що заповнення форми може бути перевірено на кордоні Туреччини і в разі, якщо пасажир не заповнив її або вніс неправдиву інформацію, йому можуть загрожувати правові та адміністративні санкції.

"Також може бути не дозволено в'їзд до Туреччини (якщо ви не є громадянином Туреччини або не маєте дозвіл на проживання в Туреччині)", – зазначили в МОЗ.

Нагадаємо, Туреччина продовжила вимогу про негативний тест на коронавірус для мандрівників з-за кордону.

Для перетину кордону і далі вимагатимуть надати негативний результат тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до подорожі.

Як відомо Республіка Кіпр не відкрила в’їзд для українських туристів з 1 березня попри те, що такі плани анонсувалися у січні.

Водночас, громадяни України, які подорожують літаком, з 1 березня зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЛР-тесту.

Читайте статтю із серії публікацій "ЄвроПравди" про майбутнє подорожей за часів пандемії: "Від Грузії до Мальдів: куди пускатимуть українців без вакцин у 2021 році"

Читайте також – Як Грузія відкрила кордони для українців: спостереження першого туриста.

Теми: Туреччинакоронавірустуризм


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