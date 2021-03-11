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Турция вводит обязательные электронные анкеты для путешественников

Четверг, 11 марта 2021, 11:37

Путешественники, которые планируют поездку в Турцию, с 15 марта перед выездом должны будут заполнять электронную анкету.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Форма размещена на сайте Минздрава Турции и должна быть заполнена в течение последних 72 часов перед поездкой.

"На основе заполненной информации для вас будет автоматически создан индивидуальный код HES, благодаря которому мы сможем связаться с вами, если у вас или у людей, с которыми вы контактируете во время путешествия и пребывания, есть контактные лица, или больные COVID-19. По этой причине точность и актуальность информации очень важны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заполнение формы может быть проверено на границе Турции и в случае, если пассажир не заполнил ее или внес ложную информацию, ему могут угрожать правовые и административные санкции.

"Также может быть не разрешен въезд в Турцию (если вы не являетесь гражданином Турции или не имеете разрешение на проживание в Турции)", – отметили в Минздраве.

Напомним, Турция продолжила требование об отрицательном тесте на коронавирус для путешественников из-за рубежа.

Для пересечения границы и дальше будут требовать предоставить отрицательный результат теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до путешествия.

Как известно Республика Кипр не открыла въезд для украинских туристов с 1 марта, несмотря на то, что такие планы анонсировались в январе.

В то же время граждане Украины, которые путешествуют самолетом, с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.

Читайте статью из серии публикаций ЕвроПравды о будущем путешествий во времена пандемии: "От Грузии до Мальдив: куда будут пускать украинцев без вакцин в 2021 году"

Читайте также: Как Грузия открыла границы для украинцев: наблюдения первого туриста.

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Темы: Турциякоронавирустуризм
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