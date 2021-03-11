Україну накриє мокрий сніг і хуртовина

В Україні в найближчі дні очікується мокрий сніг, в суботу потеплішає.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook, "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: За словами Діденко 12-го березня потужний атмосферний фронт принесе у більшість областей України сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на Заході - переважно дощ та мокрий сніг.

До Харківщини та Дніпропетровщини волога повітряна маса дійде пізно ввечері у п’ятницю або 13-го березня.

У Криму, Запоріжжі, на Донеччині та Луганщина 12 березня опадів не буде.

Вітер в Україні очікується південного, південно-західного напрямків, сильний, до штормових поривів.

Температура повітря протягом дня п'ятниці коливатиметься поблизу нуля, на Сході до -3 градусів, у західній частині поступово теплішатиме, до +4+7 градусів.

У Києві 12-го березня очікується зміна погоди. Посилиться вітер до сильного, вдень прийде атмосферний фронт із снігом та мокрим снігом.

Температура повітря у столиці в п’ятницю коливатиметься близько нуля.

За словами синиптикині, потепління передбачається в суботу-неділю.

За даними Укргідрометцентру, в суботу13 березня, вночі по всій країні крім західних та східних областей очікується мокрий сніг. Днем в південно-західній частині країни дощ, в інших областях без істотних опадів.

Вночі та вранці на дорогах місцями можлива ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі від 3° тепла до 2° морозу, на Лівобережжі 3-8° морозу. Вдень в Україні 5-10° тепла, в західних областях місцями 11-13°, в східній частині 1-6° тепла.

У Києві в ніч на суботу мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вдень 13 березня без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.