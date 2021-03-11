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Украину накроет мокрый снег и метель

Четверг, 11 марта 2021, 13:17

В Украине в ближайшие дни ожидается мокрый снег, в субботу потеплеет.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: По словам Диденко, 12-го марта мощный атмосферный фронт принесет в большинство областей Украины снег, мокрый снег, метели, налипание мокрого снега, на Западе - преимущественно дождь и мокрый снег.

До Харьковщины и Днепропетровщины влажная воздушная масса дойдет поздно вечером в пятницу или 13-го марта.

В Крыму, Запорожье, в Донецкой и Луганской области 12 марта осадков не будет.

Ветер в Украине ожидается южного, юго-западного направлений, сильный, до штормовых порывов.

Температура воздуха в течение дня пятницы будет колебаться около нуля, на востоке до -3 градусов, в западной части постепенно будет теплеть, до +4 +7 градусов.

В Киеве 12-го марта ожидается изменение погоды. Усилится ветер до сильного, днем ​​придет атмосферный фронт с снегом и мокрым снегом.

Температура воздуха в столице в пятницу будет колебаться около нуля.

По словам синиптика, потепление предполагается в субботу-воскресенье.

По данным Укргидрометцентра, в субботу 13 марта, ночью по всей стране кроме западных и восточных областей ожидается мокрый снег. Днем в юго-западной части страны дождь, в других областях без существенных осадков.

Ночью и утром на дорогах местами возможна гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, на Левобережье 3-8° мороза. Днем в Украине 5-10° тепла, в западных областях местами 11-13°, в восточной части 1-6° тепла.

В Киеве в ночь на субботу мокрый снег, на дорогах гололедица. Днем 13 марта без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​7-9° тепла.

Темы: погода


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