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Потужну наркобанду накрили на Київщині: вилучене вивозили трьома вантажівками - прокуратура

Четвер, 11 березня 2021, 13:57

На Київщині правоохоронці викрили потужне наркоугрупування – вартість вилученого сягає 1,5 мільйона доларів США.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП, СБУ

Деталі: За даними слідства, учасники групи виготовляли наркотики та психотропні речовини у 3 лабораторіях, розташованих на території Київської області.

Збут готового "товару" учасники організованої групи здійснювали через три інтернет-магазини.

За словами Максимець, кожен з учасників наркоугруповання відповідав за свій напрямок роботи: "лаборанти" займалися виготовленням наркотиків та психотропів, пакувальники фасували товар у необхідних обємах, працівники "офісу" займалися пошуком клієнтів та прийомом замовлень, тощо.

12 особам повідомлено про підозру, 9 із них затримано, 2 оголошено у розшук.

У межах контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували 7 фактів незаконного збуту великих партій амфетаміну, МDMA, PVP, метадону та фенілнітропропену.

Усього було проведено 46 санкціонованих обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів, у приміщеннях 3 нарколабораторій, а також у транспортних засобах.

 

Вилучено: понад 100 кг готових до незаконного збуту амфетаміну, МDMA, PVP та метадону, близько 5 тонн прекурсорів, лабораторне обладнання, 300 тис. доларів США, 30 тис. євро та 20 тис. гривень, ймовірно здобутих злочинним шляхом.

За попередніми оцінками вартість вилученого становить понад 1,5 млн доларів США. Для вивезення вилучених речовин та обладнання знадобилося три 5-тонних вантажівки.

Українська правда
Теми: Київська областькриміналпрокуратура


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