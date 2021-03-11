Мощную наркобанду накрыли на Киевщине: изъятое вывозили тремя грузовиками - прокуратура

На Киевщине правоохранители разоблачили мощную наркогруппировку - стоимость изъятого составляет 1,5 миллиона долларов США.

Источник: Киевская городская прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП, СБУ

Детали: По данным следствия, участники группы изготавливали наркотики и психотропные вещества в 3 лабораториях, расположенных на территории Киевской области.

Сбыт готовой "товара" участники организованной группы осуществляли через три интернет-магазины.

По словам Максимец, каждый из участников наркогруппировки отвечал за свое направление работы: "лаборанты" занимались изготовлением наркотиков и психотропных средств, паковшики фасовали товар в необходимых объемах, работники "офиса" занимались поиском клиентов и приемом заказов, и тому подобное.

12 лицам сообщено о подозрении, 9 из них задержаны, 2 объявлены в розыск.

В рамках контроля за совершением преступления правоохранители задокументировали 7 фактов незаконного сбыта крупных партий амфетамина, МDMA, PVP, метадона и фенилнитропропена.

Всего было проведено 46 санкционированных обысков по месту жительства и регистрации фигурантов, в помещениях 3 нарколабораторий, а также в транспортных средствах.

Изъято: более 100 кг готовых к незаконному сбыту амфетамина, МDMA, PVP и метадона, около 5 тонн прекурсоров, лабораторное оборудование, 300 тыс. долларов США, 30 тыс. евро и 20 тыс. гривен, вероятно полученных преступным путем.

По предварительным оценкам стоимость изъятого составляет более 1,5 млн долларов США. Для вывоза изъятых веществ и оборудования понадобилось три 5-тонных грузовика.