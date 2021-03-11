У Будинку профспілок у Києві відкрили покерний клуб
У Будинку профспілок, що на Майдані незалежності в Києві, відкрили покерний клуб, про що повідомив клуб спортивного покеру "Full House".
Джерело: Hromadske і повідомлення "Full House Kyiv" у соцмережах Facebook та Instagram
Деталі: Згідно з повідомленням клубу, з 11 березня у Full House Khreschatyk розпочнуться тестові турніри.
У Федерації профспілок та Всеукраїнській федерації спортивного покеру запевняли, що в закладі не гратимуть на гроші.
Журналісти "Слідство.Інфо" ще в січні повідомляли, що в Будинку профспілок планують відкрити покерний клуб на тисячу квадратних метрів.
Експертка пояснювала тоді, що різниця між спортивним та азартним покером полягає в тому, що в першому не грають на гроші.
Журналістам вдалося потрапити в майбутній покерний клуб, і завідувач закладу говорив їм, що там, зокрема, планують грати на гроші – у VIP-кімнатах.
Також на території клубу буде ресторан і місце для куріння кальяну. Відвідувачів VIP-кімнат будуть обслуговувати "свої" офіціанти.
Міністр культури Олександр Ткаченко тоді пообіцяв зробити все можливе, щоб не допустити в Будинку профспілок розважальних закладів.
У Всеукраїнській федерації спортивного покеру в лютому заперечили, що клуб має ознаки підпільного казино. Там запевнили, що учасники турнірів платитимуть лише фіксовану суму для участі у грі, а жодних інших ставок у спортивному покері не роблять.
Також у федерації запевнили, що поважають Будинок профспілок як символ Революції гідності, тому беруть участь у ремонті та відновленні будівлі.
Передісторія:
- Будинок профспілок був штабом під час Революції гідності, в ньому сталася пожежа в ніч на 19 лютого 2014 року. Унаслідок пожежі загинули двоє людей: 25-річний Олександр Клітинський і 58-річний Володимир Топій.
- У Будинку профспілок уже намагалися відкрити заклади харчування: KFC, "Каратєль" та "L’kafa". Після скандалів Федерація профспілок визнала, що відкривати розважальні заклади в Будинку профспілок недоцільно.
- У 2018 році в Україні визнали покер видом спорту, пояснивши це тим, що спортивний покер – інтелектуальна гра, а не азартна.
- У 2020 році Верховна Рада легалізувала гральний бізнес. Проте казино й гральні автомати можна розміщувати лише в готелях, а Будинок профспілок не є таким закладом