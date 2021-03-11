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У Будинку профспілок у Києві відкрили покерний клуб

Четвер, 11 березня 2021, 15:09

У Будинку профспілок, що на Майдані незалежності в Києві, відкрили покерний клуб, про що повідомив клуб спортивного покеру "Full House".

Джерело: Hromadske і повідомлення "Full House Kyiv" у соцмережах Facebook та Instagram

Деталі: Згідно з повідомленням клубу, з 11 березня у Full House Khreschatyk розпочнуться тестові турніри. 

Full House Khreschatyk
Full House Khreschatyk

У Федерації профспілок та Всеукраїнській федерації спортивного покеру запевняли, що в закладі не гратимуть на гроші.

Журналісти "Слідство.Інфо" ще в січні повідомляли, що в Будинку профспілок планують відкрити покерний клуб на тисячу квадратних метрів. 

Експертка пояснювала тоді, що різниця між спортивним та азартним покером полягає в тому, що в першому не грають на гроші. 

Журналістам вдалося потрапити в майбутній покерний клуб, і завідувач закладу говорив їм, що там, зокрема, планують грати на гроші – у VIP-кімнатах. 

Також на території клубу буде ресторан і місце для куріння кальяну.  Відвідувачів VIP-кімнат будуть обслуговувати "свої" офіціанти.

Міністр культури Олександр Ткаченко тоді пообіцяв зробити все можливе, щоб не допустити в Будинку профспілок розважальних закладів. 

У Всеукраїнській федерації спортивного покеру в лютому заперечили, що клуб має ознаки підпільного казино. Там запевнили, що учасники турнірів платитимуть лише фіксовану суму для участі у грі, а жодних інших ставок у спортивному покері не роблять.

Також у федерації запевнили, що поважають Будинок профспілок як символ Революції гідності, тому беруть участь у ремонті та відновленні будівлі.

Передісторія: 

  • Будинок профспілок був штабом під час Революції гідності, в ньому сталася пожежа в ніч на 19 лютого 2014 року. Унаслідок пожежі загинули двоє людей: 25-річний Олександр Клітинський і 58-річний Володимир Топій. 
  • У Будинку профспілок уже намагалися відкрити заклади харчування: KFC, "Каратєль" та "L’kafa". Після скандалів Федерація профспілок визнала, що відкривати розважальні заклади в Будинку профспілок недоцільно.
  • У 2018 році в Україні визнали покер видом спорту, пояснивши це тим, що спортивний покер – інтелектуальна гра, а не азартна.
  • У 2020 році Верховна Рада легалізувала гральний бізнес. Проте казино й гральні автомати можна розміщувати лише в готелях, а Будинок профспілок не є таким закладом

Теми: КиївМайдан


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