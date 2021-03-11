У Будинку профспілок у Києві відкрили покерний клуб

У Будинку профспілок, що на Майдані незалежності в Києві, відкрили покерний клуб, про що повідомив клуб спортивного покеру "Full House".

Джерело: Hromadske і повідомлення "Full House Kyiv" у соцмережах Facebook та Instagram

Деталі: Згідно з повідомленням клубу, з 11 березня у Full House Khreschatyk розпочнуться тестові турніри.

Full House Khreschatyk

У Федерації профспілок та Всеукраїнській федерації спортивного покеру запевняли, що в закладі не гратимуть на гроші.

Журналісти "Слідство.Інфо" ще в січні повідомляли, що в Будинку профспілок планують відкрити покерний клуб на тисячу квадратних метрів.

Експертка пояснювала тоді, що різниця між спортивним та азартним покером полягає в тому, що в першому не грають на гроші.

Журналістам вдалося потрапити в майбутній покерний клуб, і завідувач закладу говорив їм, що там, зокрема, планують грати на гроші – у VIP-кімнатах.

Також на території клубу буде ресторан і місце для куріння кальяну. Відвідувачів VIP-кімнат будуть обслуговувати "свої" офіціанти.

Міністр культури Олександр Ткаченко тоді пообіцяв зробити все можливе, щоб не допустити в Будинку профспілок розважальних закладів.

У Всеукраїнській федерації спортивного покеру в лютому заперечили, що клуб має ознаки підпільного казино. Там запевнили, що учасники турнірів платитимуть лише фіксовану суму для участі у грі, а жодних інших ставок у спортивному покері не роблять.

Також у федерації запевнили, що поважають Будинок профспілок як символ Революції гідності, тому беруть участь у ремонті та відновленні будівлі.

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