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В Доме профсоюзов в Киеве открыли покерный клуб

Четверг, 11 марта 2021, 14:09
В Доме профсоюзов в Киеве открыли покерный клуб

В Доме профсоюзов, на Майдане независимости в Киеве, открыли покерный клуб, о чем сообщил клуб спортивного покера "Full House".

Источник: Hromadske и сообщение "Full House Kyiv" в соцсетях Facebook и Instagram

Детали: Согласно сообщению клуба, с 11 марта в Full House Khreschatyk начнутся тестовые турниры.

Full House Khreschatyk
Full House Khreschatyk

В Федерации профсоюзов и Всеукраинской федерации спортивного покера уверяли, что в заведении не будут играть на деньги.

Журналисты "Слідство.Інфо" еще в январе сообщали, что в Доме профсоюзов планируют открыть покерный клуб на тысячу квадратных метров.

Эксперт объясняла тогда, что разница между спортивным и азартным покером заключается в том, что в первом не играют на деньги.

Журналистам удалось попасть в будущий покерный клуб, и заведующий заведения говорил им, что там, в частности, планируют играть на деньги – в VIP-комнатах.

Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна. Посетителей VIP-комнат будут обслуживать "свои" официанты.

Министр культуры Александр Ткаченко тогда пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить в Доме профсоюзов развлекательных заведений.

Во Всеукраинской федерации спортивного покера в феврале отрицали, что клуб имеет признаки подпольного казино. Там заверили, что участники турниров будут платить только фиксированную сумму для участия в игре, а никаких других ставок в спортивном покере не делают.

Также в федерации заверили, что уважают Дом профсоюзов как символ Революции достоинства, поэтому участвуют в ремонте и восстановлении здания.

Предыстория:

  • Дом профсоюзов был штабом во время Революции достоинства, в нем произошел пожар в ночь на 19 февраля 2014 года. В результате пожара погибли два человека: 25-летний Александр Клитинский и 58-летний Владимир Топий.
  • В Доме профсоюзов уже пытались открыть заведения общественного питания: KFC, "Каратель" и "L'kafa". После скандалов Федерация профсоюзов признала, что открывать развлекательные заведения в Доме профсоюзов нецелесообразно.
  • В 2018 году в Украине признали покер видом спорта, объяснив это тем, что спортивный покер – интеллектуальная игра, а не азартная.
  • В 2020 году Верховная Рада легализовала игорный бизнес. Однако казино и игровые автоматы можно размещать только в гостиницах, а Дом профсоюзов не является таким заведением.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевМайдан
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