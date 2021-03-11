В Доме профсоюзов в Киеве открыли покерный клуб
В Доме профсоюзов, на Майдане независимости в Киеве, открыли покерный клуб, о чем сообщил клуб спортивного покера "Full House".
Источник: Hromadske и сообщение "Full House Kyiv" в соцсетях Facebook и Instagram
Детали: Согласно сообщению клуба, с 11 марта в Full House Khreschatyk начнутся тестовые турниры.
В Федерации профсоюзов и Всеукраинской федерации спортивного покера уверяли, что в заведении не будут играть на деньги.
Журналисты "Слідство.Інфо" еще в январе сообщали, что в Доме профсоюзов планируют открыть покерный клуб на тысячу квадратных метров.
Эксперт объясняла тогда, что разница между спортивным и азартным покером заключается в том, что в первом не играют на деньги.
Журналистам удалось попасть в будущий покерный клуб, и заведующий заведения говорил им, что там, в частности, планируют играть на деньги – в VIP-комнатах.
Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна. Посетителей VIP-комнат будут обслуживать "свои" официанты.
Министр культуры Александр Ткаченко тогда пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить в Доме профсоюзов развлекательных заведений.
Во Всеукраинской федерации спортивного покера в феврале отрицали, что клуб имеет признаки подпольного казино. Там заверили, что участники турниров будут платить только фиксированную сумму для участия в игре, а никаких других ставок в спортивном покере не делают.
Также в федерации заверили, что уважают Дом профсоюзов как символ Революции достоинства, поэтому участвуют в ремонте и восстановлении здания.
Предыстория:
- Дом профсоюзов был штабом во время Революции достоинства, в нем произошел пожар в ночь на 19 февраля 2014 года. В результате пожара погибли два человека: 25-летний Александр Клитинский и 58-летний Владимир Топий.
- В Доме профсоюзов уже пытались открыть заведения общественного питания: KFC, "Каратель" и "L'kafa". После скандалов Федерация профсоюзов признала, что открывать развлекательные заведения в Доме профсоюзов нецелесообразно.
- В 2018 году в Украине признали покер видом спорта, объяснив это тем, что спортивный покер – интеллектуальная игра, а не азартная.
- В 2020 году Верховная Рада легализовала игорный бизнес. Однако казино и игровые автоматы можно размещать только в гостиницах, а Дом профсоюзов не является таким заведением.