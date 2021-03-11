В Доме профсоюзов в Киеве открыли покерный клуб

В Доме профсоюзов, на Майдане независимости в Киеве, открыли покерный клуб, о чем сообщил клуб спортивного покера "Full House".

Источник: Hromadske и сообщение "Full House Kyiv" в соцсетях Facebook и Instagram

Детали: Согласно сообщению клуба, с 11 марта в Full House Khreschatyk начнутся тестовые турниры.

Full House Khreschatyk

В Федерации профсоюзов и Всеукраинской федерации спортивного покера уверяли, что в заведении не будут играть на деньги.

Журналисты "Слідство.Інфо" еще в январе сообщали, что в Доме профсоюзов планируют открыть покерный клуб на тысячу квадратных метров.

Эксперт объясняла тогда, что разница между спортивным и азартным покером заключается в том, что в первом не играют на деньги.

Журналистам удалось попасть в будущий покерный клуб, и заведующий заведения говорил им, что там, в частности, планируют играть на деньги – в VIP-комнатах.

Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна. Посетителей VIP-комнат будут обслуживать "свои" официанты.

Министр культуры Александр Ткаченко тогда пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить в Доме профсоюзов развлекательных заведений.

Во Всеукраинской федерации спортивного покера в феврале отрицали, что клуб имеет признаки подпольного казино. Там заверили, что участники турниров будут платить только фиксированную сумму для участия в игре, а никаких других ставок в спортивном покере не делают.

Также в федерации заверили, что уважают Дом профсоюзов как символ Революции достоинства, поэтому участвуют в ремонте и восстановлении здания.

Предыстория: