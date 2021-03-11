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На гідропарку палав готель-ресторан

Четвер, 11 березня 2021, 14:40
На гідропарку палав готель-ресторан

У Києві, на Броварському проспекті, на території гідропарку у відпочинковому комплексі "Фрегат" з готелем-рестораном у двох дерев’яних двоповерхових будівлях виникла пожежа.

Джерело: Пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві

Деталі: 11 березня о 13:56 надійшло повідомлення про пожежу на Броварському проспекті у Деснянському районі столиці.

На місце події направили найближчі пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним рангом виклику.

Рятувальники встановили, що горить 2-поверхова дерев'яна будівля, і вогонь поширюється на сусідні будівлі. Загальна площа пожежі складає 300 кв.м.

Гасіння пожежі ускладнюється тим, що основні конструкції будівель дерев'яні, тому легкозаймисті.

О 15:21 пожежа на площі 300 кв.м локалізована. Ліквідація триває.

Жертв і потерпілих під час пожежі немає.

На місці події працює 6 одиниць основної та спеціальної техніки, 26 чоловік особового складу.

О 15:56 пожежу у двох дерев’яних двоповерхових будівлях у комплексі "Фрегат" ліквідовано.

 

Українська правда
Теми: Київпожежа
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