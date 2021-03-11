В Киеве, на Броварском проспекте, на территории Гидропарка в комплексе "Фрегат" с отелем-рестораном в двух деревянных двухэтажных зданиях возник пожар.

Источник: Пресс-служба ГУ ДСНС Украины в г. Киеве

Детали: 11 марта в 13:56 поступило сообщение о пожаре на Броварском проспекте в Деснянском районе столицы.

На место происшествия направили ближайшие пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова.

Спасатели установили, что горит 2-этажное деревянное здание, и огонь распространяется на соседние здания. Общая площадь пожара составляет 300 кв.м.

Тушение пожара осложняется тем, что основные конструкции зданий деревянные, поэтому легковоспламеняющиеся.

В 15:21 пожар на площади 300 кв.м локализирован. Ликвидация продолжается.

Жертв и пострадавших во время пожара нет.

На месте происшествия работает 6 единиц основной и специальной техники, 26 человек личного состава.

В 15:56 пожар в двух деревянных двухэтажных зданиях в комплексе "Фрегат" ликвидирован.