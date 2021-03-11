Дівчинку, яку 4 доби шукали на Херсонщині, знайшли мертвою

Правоохоронці знайшли труп 7-річної дівчинки Марії Борисової, яка зникла у селі Щасливе на Херсонщині 4 доби тому.

Джерело: відділ комунікації поліції Херсонської області

Дослівно: "Під час повторного огляду території населеного пункту поліцейські виявили в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь труп зниклої дівчини".

Деталі: Наразі встановлюється причина смерті дитини.

Тривають слідчо-розшукові дії.