Дівчинку, яку 4 доби шукали на Херсонщині, знайшли мертвою
Четвер, 11 березня 2021, 16:33
Правоохоронці знайшли труп 7-річної дівчинки Марії Борисової, яка зникла у селі Щасливе на Херсонщині 4 доби тому.
Джерело: відділ комунікації поліції Херсонської області
Дослівно: "Під час повторного огляду території населеного пункту поліцейські виявили в сільськогосподарському приміщенні одного з домоволодінь труп зниклої дівчини".
Деталі: Наразі встановлюється причина смерті дитини.
Тривають слідчо-розшукові дії.
Українська правда