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Девочку, которую 4 дня искали в Херсонской области, нашли мертвой

Четверг, 11 марта 2021, 16:33

Правоохранители нашли труп 7-летней девочки Марии Борисовой, которая исчезла в селе Счастливое Херсонской области 4 дня назад.

Источник: отдел коммуникации полиции Херсонской области

Дословно: "Во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений труп пропавшей девушки".

Детали: Сейчас устанавливается причина смерти ребенка.

Продолжаются следственно-розыскные действия.

 
 
 

Украинская правда
Темы: Херсонская областьполициядети


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