Девочку, которую 4 дня искали в Херсонской области, нашли мертвой

Правоохранители нашли труп 7-летней девочки Марии Борисовой, которая исчезла в селе Счастливое Херсонской области 4 дня назад.

Источник: отдел коммуникации полиции Херсонской области

Дословно: "Во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений труп пропавшей девушки".

Детали: Сейчас устанавливается причина смерти ребенка.

Продолжаются следственно-розыскные действия.