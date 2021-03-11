Девочку, которую 4 дня искали в Херсонской области, нашли мертвой
Четверг, 11 марта 2021, 15:33
Правоохранители нашли труп 7-летней девочки Марии Борисовой, которая исчезла в селе Счастливое Херсонской области 4 дня назад.
Источник: отдел коммуникации полиции Херсонской области
Дословно: "Во время повторного осмотра территории населенного пункта полицейские обнаружили в сельскохозяйственном помещении одного из домовладений труп пропавшей девушки".
Детали: Сейчас устанавливается причина смерти ребенка.
Продолжаются следственно-розыскные действия.
Украинская правда