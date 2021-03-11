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СБУ проводить масштабні обшуки у мережі АЗС, яку пов'язують із Медведчуком

Четвер, 11 березня 2021, 15:38
СБУ проводить масштабні обшуки у мережі АЗС, яку пов'язують із Медведчуком

Служба безпеки України заявляє про викриття масштабної оборудки з "тіньової" реалізації неякісних нафтопродуктів, проводяться масові обшуки.

Джерело: пресцентр СБУ, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, йдеться про масштабні обшуки по всій країні на об‘єктах мережі станцій пального Glusco, яку пов‘язують з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.

У межах кримінального провадження правоохоронці задокументували організацію масштабної протиправної схеми обігу та реалізації неякісних нафтопродуктів. Встановлено, що у такий спосіб організатори свідомо ухилялися від сплати податків до держбюджету чим завдали збитків у великих розмірах.

За офіційними даними правоохоронців, орієнтовна сума ухилення від сплати податків становить близько 240 млн грн.

Кримінальне провадження розпочато за статтями Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 209 (легалізація чи відмивання майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків),  ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів).

На теперішній час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення.

Додатково: Досудове розслідування триває та здійснюється за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора. Додаткові деталі обіцяють повідомити згодом.

Довідково: Державна російська компанія "Роснєфть" у 2016 році продала свої активи в Україні.

Покупцем виявилася маловідома швейцарська фірма Glusco Energy. Це дочірня структура іншої швейцарської фірми – Proton Energy Group, офіційний власник якої – ізраїльський бізнесмен Нісан Моісеєв.

Моісеєв відомий на українському ринку нафтопродуктів з 2009 року. Видання Liga.net у своєму розслідуванні пов’язувало його з Віктором Медведчуком. Однак і Медведчук, і Моісеєв це заперечують.

Українська правда

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Теми: СБУМедведчук
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