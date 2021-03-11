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СБУ проводит масштабные обыски в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

Четверг, 11 марта 2021, 15:38
СБУ проводит масштабные обыски в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении масштабной сделки с "теневой" реализацией некачественных нефтепродуктов, проводятся массовые обыски.

Источник: пресс-центр СБУ, информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет о масштабных обысках по всей стране на объектах сети станций топлива Glusco, которую связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправное схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет чем нанесли ущерб в крупных размерах.

По официальным данным правоохранителей, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Уголовное производство начато по статьям уголовного кодекса: ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, на 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.

Дополнительно: Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора. Дополнительные детали обещают сообщить позже.

Справка: Государственная российская компания "Роснефть" в 2016 году продала свои активы в Украине.

Покупателем оказалась малоизвестная швейцарская фирма Glusco Energy. Это дочерняя структура другой швейцарской фирмы - Proton Energy Group, официальный владелец которой - израильский бизнесмен Нисан Моисеев.

Моисеев известен на украинском рынке нефтепродуктов с 2009 года. Издание Liga.net в своем расследовании связывало его с Виктором Медведчуком. Однако и Медведчук, и Моисеев это отрицают.

Украинская правда

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Темы: СБУМедведчук
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