Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СБУ проводит масштабные обыски в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

Четверг, 11 марта 2021, 16:38

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении масштабной сделки с "теневой" реализацией некачественных нефтепродуктов, проводятся массовые обыски.

Источник: пресс-центр СБУ, информированный собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет о масштабных обысках по всей стране на объектах сети станций топлива Glusco, которую связывают с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправное схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет чем нанесли ущерб в крупных размерах.

По официальным данным правоохранителей, ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.

Уголовное производство начато по статьям уголовного кодекса: ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, на 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.

Дополнительно: Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора. Дополнительные детали обещают сообщить позже.

Справка: Государственная российская компания "Роснефть" в 2016 году продала свои активы в Украине.

Покупателем оказалась малоизвестная швейцарская фирма Glusco Energy. Это дочерняя структура другой швейцарской фирмы - Proton Energy Group, официальный владелец которой - израильский бизнесмен Нисан Моисеев.

Моисеев известен на украинском рынке нефтепродуктов с 2009 года. Издание Liga.net в своем расследовании связывало его с Виктором Медведчуком. Однако и Медведчук, и Моисеев это отрицают.

Украинская правда
Темы: СБУМедведчук


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кого проверит СБУ из-за "Харьковских соглашений": полный перечень

фотоНа Донбассе обнаружили разведывательный беспилотник ФСБ России

Секретарь СНБО: "Мотор Сич" будет возвращено в собственность государства в ближайшее время

СБУ проверит, не было ли госизменой голосования 236 нардепов за "Харьковские соглашения"

СБУ проводит масштабные обыски в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

Авторы фильма о "вагнеровцах" просят не манипулировать, на Банковой обдумывают реакцию

Все новости...
СБУ
СБУ проверит, не было ли госизменой голосования 236 нардепов за "Харьковские соглашения"
В Словакии задержали за коррупцию главу спецслужбы, являющейся аналогом СБУ
Чиновника НАНУ разоблачили на взятке
Последние новости
18:57
Регулятор ЕС не видит причин останавливать использования вакцины AstraZeneca
18:44
Кого проверит СБУ из-за "Харьковских соглашений": полный перечень
18:36
Боевики на Донбассе обстреляли из гранатометов позиции ВСУ
18:35
Pfizer готова производить вакцину в Индии – Reuters
18:27
Гривня несколько окрепла к евро на закрытии межбанка
18:17
Украина начала экологическую акцию, во время которой высадят 1 млн деревьев по всему миру
18:12
СНБО продлил на 3 года санкции против 2 российских банков
18:10
Госгеонедр отчитается, кому и как выдавались лицензии на украинском недра - СНБО
17:49
Яценко с "ПриватБанка" после задержания переписал состояние на родственников
17:42
фотоНа Донбассе обнаружили разведывательный беспилотник ФСБ России
Все новости...