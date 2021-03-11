Організатори "Євробачення" не допустили до конкурсу пісню від Білорусі
Європейський радіомовний союз, що організовує пісенний конкурс "Євробачення" відмовився допускати до участі пісню "Я научу тебя" білоруської групи "Галасы ЗМеста".
Джерело: Повідомлення Європейського радіомовного союзу
Деталі: Вказується, що союз ретельно вивчив білоруську пісню "Я научу тебя" і дійшов до висновку, що вона ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу.
Крім того, в союзі вважають, що допущення цієї пісні негативно позначиться на репутації конкурсу. Білорусь попросили замінити пісню, або ж вона буде дискваліфікована.
Дослівно: "Ми звернулися до телекомпанії, яка відповідає за виступ Білорусі на Євробачення, щоб повідомити їм, що пісня в теперішній формі не може брати участь у конкурсі.
Крім того, ми попросили їх вжити всіх необхідних заходів для подання модифікованої версії або нової пісні, яка відповідає правилам конкурсу".
Передісторія:
- Раніше стало відомо, що на цьогорічному Євробаченні в Роттердамі Білорусь представить гурт "Галасы ЗМеста" з піснею російською мовою "Я научу тебя". Колектив відомий тим, що у своїх композиціях висміює протести в країні, лідерку опозиції Світлану Тихановську.