Організатори "Євробачення" не допустили до конкурсу пісню від Білорусі

Європейський радіомовний союз, що організовує пісенний конкурс "Євробачення" відмовився допускати до участі пісню "Я научу тебя" білоруської групи "Галасы ЗМеста".

Джерело: Повідомлення Європейського радіомовного союзу

Деталі: Вказується, що союз ретельно вивчив білоруську пісню "Я научу тебя" і дійшов до висновку, що вона ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу.

Крім того, в союзі вважають, що допущення цієї пісні негативно позначиться на репутації конкурсу. Білорусь попросили замінити пісню, або ж вона буде дискваліфікована.

Дослівно: "Ми звернулися до телекомпанії, яка відповідає за виступ Білорусі на Євробачення, щоб повідомити їм, що пісня в теперішній формі не може брати участь у конкурсі.

Крім того, ми попросили їх вжити всіх необхідних заходів для подання модифікованої версії або нової пісні, яка відповідає правилам конкурсу".

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