Организаторы "Евровидения" не допустили к конкурсу песню от Беларуси
Европейский радиовещательный союз, который организовывает песенный конкурс "Евровидение" отказался допускать к участию песню "Я научу тебя" белорусской группы "Галасы ЗМеста".
Источник: Сообщение Европейского радиовещательного союза
Детали: Указывается, что союз тщательно изучил белорусскую песню "Я научу тебя" и пришел к выводу, что она ставит под сомнение неполитический характер конкурса.
Кроме того, в союзе считают, что допущение этой песни негативно скажется на репутации конкурса. Беларусь попросили заменить песню, или же она будет дисквалифицирована.
Дословно: "Мы обратились к телекомпании, которая отвечает за выступление Беларуси на Евровидение, чтобы сообщить им, что песня в нынешней форме не может участвовать в конкурсе.
Кроме того, мы попросили их принять все необходимые меры для представления модифицированной версии или новой песни, которая соответствует правилам конкурса".
Предыстория:
Ранее стало известно, что на нынешнем Евровидении в Роттердаме Беларусь представит группа "Галасы ЗМеста" с песней на русском языке "Я научу тебя". Коллектив известен тем, что в своих композициях высмеивает протесты в стране, лидера оппозиции Светлану Тихановську.