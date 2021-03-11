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Организаторы "Евровидения" не допустили к конкурсу песню от Беларуси

Четверг, 11 марта 2021, 18:21

Европейский радиовещательный союз, который организовывает песенный конкурс "Евровидение" отказался допускать к участию песню "Я научу тебя" белорусской группы "Галасы ЗМеста".

Источник: Сообщение Европейского радиовещательного союза

Детали: Указывается, что союз тщательно изучил белорусскую песню "Я научу тебя" и пришел к выводу, что она ставит под сомнение неполитический характер конкурса.

Кроме того, в союзе считают, что допущение этой песни негативно скажется на репутации конкурса. Беларусь попросили заменить песню, или же она будет дисквалифицирована.

Дословно: "Мы обратились к телекомпании, которая отвечает за выступление Беларуси на Евровидение, чтобы сообщить им, что песня в нынешней форме не может участвовать в конкурсе.

Кроме того, мы попросили их принять все необходимые меры для представления модифицированной версии или новой песни, которая соответствует правилам конкурса".

Предыстория:

Ранее стало известно, что на нынешнем Евровидении в Роттердаме Беларусь представит группа "Галасы ЗМеста" с песней на русском языке "Я научу тебя". Коллектив известен тем, что в своих композициях высмеивает протесты в стране, лидера оппозиции Светлану Тихановську.

Темы: БеларуськультураЕвропа


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