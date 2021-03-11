В Україні розгорнуть американську систему передбачення погоди і стихійних явищ

Державна служба з надзвичайних ситуацій буде співпрацювати із американською компанією "BARON - Critical Weather Intelligence" у сфері гідрометеорологічної діяльності.

Джерело: повідомлення МВС

Деталі: Відповідний меморандум у четвер підписали у Міністерстві внутрішніх справ. У повідомленні вказується, що гідрометеорологічна система України не оновлювалася з 70-х років минулого століття.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в Україні з’являться "близько 13 великих радарів, а також кілька тисяч спеціальних датчиків, які дозволять використовувати ранній, вірогідний і швидший прогнози небезпечних погодних та природних явищ".

Система також буде використовуватися і у військових технологіях. Після схвалення проєкту на рівні українського парламенту, за 2-3 роки ця система буде розгорнута повністю.

Також очікується модернізація гідрометеорологічних постів – морських та повітряних.

Менеджер компанії "BARON" з глобального розвитку бізнесу в Східній Європі та Центральній Азії Сергій Брайлян заявив, що ця система це "основа систем автоматизованого управління розгортання військ".

За його словами, впровадження новітніх технологій дозволить Україні ввійти в мережу повітряної безпеки НАТО.

Довідково: Компанія "BARON - Critical Weather Intelligence" понад тридцять років займається відстеженням штормів за допомогою метеорологічних радарів та інноваційних систем оповіщення.