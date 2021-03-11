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В Украине развернут американскую систему предсказания погоды и стихийных явлений

Четверг, 11 марта 2021, 19:53

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям будет сотрудничать с американской компанией "BARON - Critical Weather Intelligence" в сфере гидрометеорологической деятельности.

Источник: сообщение МВД

Детали: Соответствующий меморандум в четверг подписали в Министерстве внутренних дел. В сообщении указывается, что гидрометеорологическая система Украины не обновлялась с 70-х годов прошлого века.

В Украине появятся около 13 крупных радаров, а также несколько тысяч специальных датчиков, которые "позволят использовать ранний, вероятный и быстрый прогнозы опасных погодных и природных явлений".

Система также будет использоваться и в военных технологиях. После одобрения проекта на уровне украинского парламента за 2-3 года эта система будет развернута полностью.

Также ожидается модернизация гидрометеорологических постов - морских и воздушных.

Менеджер компании "BARON" по глобальному развитию бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии Сергей Брайлян заявил, что эта система это "основа систем автоматизированного управления развертывания войск".

По его словам, внедрение новейших технологий позволит Украине войти в сеть воздушной безопасности НАТО.

Справка: Компания "BARON - Critical Weather Intelligence" более тридцати лет занимается отслеживанием штормов с помощью метеорологических радаров и инновационных систем оповещения.

Украинская правда
Темы: погодаСША


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