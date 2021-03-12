Будинок для літніх людей загорівся у Києві, минулося без жертв 

У Подільському районі Києва рано-вранці виникла пожежа на покрівлі триповерхової будівлі, де живуть літні люди, вогонь уже загасили, без жертв.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій і КМДА

Деталі: 12 березня о 05:51 у Подільському районі по вул. Лісозахисна, 11 б, у трьохповерховій будівлі (розмір 15х10 м) для пристарілих "Срібний вік" на покрівлі виникла пожежа.

О 06:55 пожежу локалізували на площі 100 м2.

О 07:17 пожежу ліквідували.

На об’єкті перебувало 65 осіб похилого віку. Жертв та постраждалих немає.

Підрозділи ДСНС та обслуговуючий персонал із верхніх поверхів евакуювали на перший поверх 80 осіб (із них 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу).

До гасіння вогню було залучено 35 осіб та 8 одиниць техніки.

Київська влада після пожежі повідомила, що у приватному пансіонаті для літніх людей "Срібний вік. Еліт" із 4 до 17 лютого проводили позапланову перевірку. Тоді виявили 42 порушення правил пожежної безпеки та два порушення Кодексу цивільного захисту України, склали відповідний акт. Власнику дали місяць на усунення порушень.

Крім того, райадміністрація (ТОВ "Срібний вік. Еліт" зареєстровано в Дарницькому районі) на раз вимагала внести дані до реєстру надавачів соціальних послуг, проте суб’єкт здійснення діяльності на це ніяк не відреагував.

Тепер у пансіонаті на Лісозахисній, 11-Б, сталася пожежа на даху. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України – "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі".

Київська міська держадміністрація закликає всіх власників приватних пансіонатів для людей літнього віку усунути недоліки, які були виявлені у лютому при перевірках.