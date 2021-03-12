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Дом престарелых загорелся в Киеве, обошлось без жертв

Пятница, 12 марта 2021, 08:20
dsns.gov.ua

В Подольском районе Киева рано утром возник пожар на кровле трехэтажного здания, где живут пожилые люди, огонь уже погасили без жертв.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 12 марта в 05:51 в Подольском районе по ул. Лесозащитная, 11 б, в трехэтажном здании (размер 15х10 м) для престарелых "Серебряный век" на крыше возник пожар. 

В 06:55 пожар был локализован на площади 100 м2.

В 7:17 пожар ликвидировали.

 
dsns.gov.ua

На объекте находилось 65 человек пожилого возраста. Жертв и пострадавших нет.

Подразделения ГСЧСи обслуживающий персонал с верхних этажей эвакуировали на первый этаж 80 человек (из них 65 пожилых людей и 15 человек персонала).

 

К тушению огня были привлечены 35 человек и 8 единиц техники.

Темы: Киевпожар


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