Дом престарелых загорелся в Киеве, обошлось без жертв

В Подольском районе Киева рано утром возник пожар на кровле трехэтажного здания, где живут пожилые люди, огонь уже погасили без жертв.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 12 марта в 05:51 в Подольском районе по ул. Лесозащитная, 11 б, в трехэтажном здании (размер 15х10 м) для престарелых "Серебряный век" на крыше возник пожар.

В 06:55 пожар был локализован на площади 100 м2.

В 7:17 пожар ликвидировали.

На объекте находилось 65 человек пожилого возраста. Жертв и пострадавших нет.

Подразделения ГСЧСи обслуживающий персонал с верхних этажей эвакуировали на первый этаж 80 человек (из них 65 пожилых людей и 15 человек персонала).

К тушению огня были привлечены 35 человек и 8 единиц техники.