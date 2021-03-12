Дом престарелых загорелся в Киеве, обошлось без жертв

В Подольском районе Киева рано утром возник пожар на кровле трехэтажного здания, где живут пожилые люди, огонь уже погасили, без жертв.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациями и КГГА

Детали: 12 марта в 05:51 в Подольском районе по ул. Лесозащитная, 11 б, в трехэтажном здании (размер 15х10 м) для престарелых "Серебряный век" на крыше возник пожар.

В 06:55 пожар был локализован на площади 100 м2.

В 7:17 пожар ликвидировали.

На объекте находилось 65 человек пожилого возраста. Жертв и пострадавших нет.

Подразделения ГСЧСи обслуживающий персонал с верхних этажей эвакуировали на первый этаж 80 человек (из них 65 пожилых людей и 15 человек персонала).

К тушению огня были привлечены 35 человек и 8 единиц техники.

Киевские власти после пожара сообщили, что в частном пансионате для пожилых людей "Серебряный век. Элит" с 4 по 17 февраля проводили внеплановую проверку. Тогда обнаружили 42 нарушения правил пожарной безопасности и два нарушения Кодекса гражданской защиты Украины, составили соответствующий акт. Владельцу дали месяц на устранение нарушений.

Кроме того, райадминистрация (ООО "Серебряный век. Элит" зарегистрировано в Дарницком районе) на раз требовала внести данные в реестр поставщиков социальных услуг, однако субъект осуществления деятельности на это никак не отреагировал.

Теперь в пансионате на Лесозащитной, 11-Б, произошел пожар на крыше. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины – "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, которым причинен вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере".

Киевская городская госадминистрация призывает всех владельцев частных пансионатов для пожилых людей устранить недостатки, которые были обнаружены в феврале при проверках.