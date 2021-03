YouTube позначив фільм з Путіним про Крим як неприйнятний

Відеосервіс YouTube встановив подвійне попередження на пропагандистський фільм про анексію Криму російського телеведучого Андрія Кондрашова "Крым. Путь на Родину".

Джерело: Медуза

Деталі: Відзначається, що перед переглядом стрічки з'являється плашка "Це відео може бути неприйнятним для деяких глядачів" (This video may be inappropriate for some users).

А якщо користувач погоджується продовжити перегляд, то з'являється ще одне попередження: "Даний контент, на думку учасників спільноти YouTube, містить матеріали, які можуть налякати або шокувати деяких користувачів" (The following content has been identified by the YouTube community as inappropriate or offensive to some audiences).

Після цього користувачеві знову потрібно натиснути кнопку згоди на перегляд.

Автор фільму пов'язав появу позначки в YouTube з майбутньою річницею анексії Криму, оскільки, за його словами, на цей час припадає "сплеск переглядів фільму". На думку Кондрашова, комусь може не подобатися, що його фільм показують в російських школах, "щоб розповісти учням, що було".

Для довідки: Фільм "Крым. Путь на Родину" розповідає про анексію Криму Росією. Більшу його частину становить інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна. У ньому Путін визнав, що направив до Криму військових РФ.