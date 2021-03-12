Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

YouTube позначив фільм з Путіним про Крим як неприйнятний

П'ятниця, 12 березня 2021, 10:50
Скриншот з youtube.com

Відеосервіс YouTube встановив подвійне попередження на пропагандистський фільм про анексію Криму російського телеведучого Андрія Кондрашова "Крым. Путь на Родину".

Джерело: Медуза

Деталі: Відзначається, що перед переглядом стрічки з'являється плашка "Це відео може бути неприйнятним для деяких глядачів" (This video may be inappropriate for some users).

А якщо користувач погоджується продовжити перегляд, то з'являється ще одне попередження: "Даний контент, на думку учасників спільноти YouTube, містить матеріали, які можуть налякати або шокувати деяких користувачів" (The following content has been identified by the YouTube community as inappropriate or offensive to some audiences).

Після цього користувачеві знову потрібно натиснути кнопку згоди на перегляд.

Автор фільму пов'язав появу позначки в YouTube з майбутньою річницею анексії Криму, оскільки, за його словами, на цей час припадає "сплеск переглядів фільму". На думку Кондрашова, комусь може не подобатися, що його фільм показують в російських школах, "щоб розповісти учням, що було".

Для довідки: Фільм "Крым. Путь на Родину" розповідає про анексію Криму Росією. Більшу його частину становить інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна. У ньому Путін визнав, що направив до Криму військових РФ.

Теми: РосіяКриманексіяпропаганда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії за 2 мільярди гривень – Лещенко

відеоСудді КС призначили помічницями дружин та родичів своїх колег – "Схеми"

YouTube позначив фільм з Путіним про Крим як неприйнятний

Справа про хабар: відсторонений заступник Кличка повернувся до роботи

Майже 13 тисяч хворих на COVID за добу, на Житомирщині – найбільше

Чубаров: До стратегії повернення Криму не внесли принципові пропозиції Меджлісу

Усі новини...
Росія
Російські спецслужби 90 разів за рік намагалися завербувати українців
США в ОБСЄ звинуватили РФ в дискредитації західних вакцин
РНБО ухвалила проєкт стратегії повернення Криму
Останні новини
11:43
Бійці ООС, нардепи, священники, письменники: кого можуть щепити залишками вакцин
11:42
Курс валют на 12 березня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
11:35
фото На Вінниччині за бюджетні гроші фінансували криміналітет
11:17
Суд остаточно підтвердив законність виведення "Грін Банку" Клименка – НБУ
11:15
Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії за 2 мільярди гривень – Лещенко
11:14
Націоналізація "Мотор Січі": законопроєкт можуть презентувати через 2-3 тижні – нардеп
10:58
Кількість українців з дійсними посвідками на проживання у Польщі перевищила 250 тисяч
10:56
відеоСудді КС призначили помічницями дружин та родичів своїх колег – "Схеми"
10:52
Рада розгляне ключові законопроєкти земельної реформи наступного тижня
10:50
YouTube позначив фільм з Путіним про Крим як неприйнятний
Усі новини...