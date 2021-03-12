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YouTube обозначил фильм с Путиным о Крыме как неприемлемый

Пятница, 12 марта 2021, 10:50
Скриншот с youtube.com

Видеосервис YouTube установил двойное предупреждение на пропагандистский фильм об аннексии Крыма российского телеведущего Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину".

Источник: Медуза

Детали: Отмечается, что перед просмотром ленты появляется плашка "Это видео может быть неприемлемым для некоторых зрителей" (This video may be inappropriate for some users).

А если пользователь соглашается продолжить просмотр, то появляется еще одно предупреждение: "Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, содержит материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей" (The following content has been identified by the YouTube community as inappropriate or offensive to some audiences).

После этого пользователю снова нужно нажать кнопку согласия на просмотр.

Автор фильма связал появление пометки в YouTube с предстоящей годовщиной аннексии Крыма, поскольку на это время, по его словам, припадает "всплеск просмотров фильма". По мнению Кондрашова, кому-то может не нравиться, что его фильм показывают в российских школах, "чтобы рассказать учащимся, что было".    

Для справки: Фильм "Крым. Путь на Родину" рассказывает об аннексии Крыма Россией. Большую его часть составляет интервью президента России Владимира Путина. В нем Путин признал, что направил в Крым военных РФ.

Темы: РосcияКрыманнексияпропаганда


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