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Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії за 2 мільярди гривень – Лещенко

П'ятниця, 12 березня 2021, 11:15

У грудні 2020 року родина Ріната Ахметова придбала віллу у швейцарському кантоні Женева за 2 мільярди гривень для сина олігарха Даміра Ахметова.

Джерело: заява Сергія Лещенка на YouTube і на шпальтах видання "Kyiv Post"

Деталі: За даними Лещенка, старший син Ахметова Дамір 7 грудня 2020 року придбав віллу в передмісті Женеви, у Везеназі (Vésenaz).

 

Лещенко, який є членом наглядової ради "Укрзалізниці", заявив, що "2 мільярди гривень – це гроші, які цей клан (Ахметова) вивів і цей клан мав би заплатити Українській залізниці". 

Він уточнив, що у 2020 році отримає збитки через те, що деякі олігархи, зокрема Ахметов, "не сплачують справедливі тарифи за транспортування залізної руди, натомість акумулюють свої кошти за кордоном і купують за них нерухомість".

Доповнюється…

Теми: АхметовШвейцарія


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