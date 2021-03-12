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Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии за 60 миллионов франков – Лещенко

Пятница, 12 марта 2021, 10:15
Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии за 60 миллионов франков – Лещенко

В декабре 2020 года семья Рината Ахметова приобрела виллу в пригороде Женевы, Швейцария, за 60 миллионов франков или 2 миллиарда гривен для сына олигарха – Дамира Ахметова.

Источник: заявление Сергея Лещенко на YouTube и на страницах издания "Kyiv Post"

Детали: По данным Лещенко, старший сын Ахметова Дамир 7 декабря 2020 года приобрел недвижимость на берегу Женевского озера, в деревне Везена (Vésenaz), за 60 миллионов швейцарских франков.

 

Дамир Ахметов купил в Везене два здания – роскошную виллу и дом поменьше по соседству, а также участок площадью 7600 квадратных метров. 

Продавцом был Мансур Акрам Одже, французский бизнесмен, родившийся в Саудовской Аравии. Он входит в список 100 самых влиятельных арабов мира, являясь совладельцем империи TAG и команды McLaren Formula One.

32-летний Дамир – старший сын Рината Ахметова. Он покинул Украину в возрасте 10 лет, учился в Швейцарии и Великобритании.

Дамир Ахметов является членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца, ДТЭК и Метинвест. Он никогда не вел бизнес самостоятельно и участвовал только в управлении компаниями своего отца.

Виллой в Швейцарии за 60 миллионов франков или 64 миллиона долларов семья Ахметова пополнила и так не бедную коллекцию иностранной недвижимости.

 
Вилла Дамира Ахметова в Везене находится на "частной улице" и под охраной

Лещенко, который является членом наблюдательного совета "Укрзализныци", заявил, что "2 миллиарда гривен – это деньги, которые этот клан (Ахметова) вывел и этот клан должен был бы заплатить Украинские железные дороги".

Он уточнил, что в 2020 году "Укрзалізниця" понесет убытки из-за того, что некоторые олигархи, в частности Ахметов, "не платят справедливые тарифы за транспортировку железной руды, а аккумулируют свои средства за рубежом и покупают за них недвижимость".

Лещенко пояснил: Ахметов транспортирует железную руду в порты по железной дороге, из портов отправляет ее за границу. Однако каждая тонна перевозится с 19% убытком для "Укрзализныци".

В Польше тариф увеличивается в 2,5 раза, в Словакии – более чем в 4 раза по сравнению с Украиной.  А "Укрзализныця" ежегодно теряет в общей сложности 8 миллиардов гривен (примерно 288 миллионов долларов) из-за неоправданно низких тарифов на транспортировку железной руды.

При этом любая попытка Министерства инфраструктуры увеличить тарифы на перевозку для экспортеров железной руды была заблокирована металлургическим лобби во главе с людьми Ахметова, подчеркнул Лещенко.

Справка: "Forbes" оценивает благосостояние Рината Ахметова в 7,6 миллиарда долларов. За пределами Украины у Ахметова-старшего нет значительного бизнеса. Однако у него есть ценные приобретения за границей. .

В 2007 году украинский миллиардер купил самую дорогую квартиру в мире, заняв три этажа жилого комплекса "One Hyde Park" в Лондоне. Он заплатил за нее 220 миллионов долларов, а затем еще как минимум 60 миллионов долларов на ее меблировку.

В 2019 году Ахметов купил дворец бельгийского короля Леопольда II на Французской Ривьере в Сен-Жан-Кап-Ферра. Он заплатил 200 миллионов евро за виллу "Les Cedres" производителю алкогольных напитков Campari Group.

У Ахметова также есть роскошный дом на французском горнолыжном курорте Куршевель, в самом престижном районе, на высоте 1850 метров.

УП, дополнено

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Темы: АхметовШвейцария
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